Kylie Jenner und Timothée genießen Auszeit in den Hamptons

Nach dem Triumph der New York Knicks bei der NBA-Meisterschaft – dem ersten Titel des Teams seit 53 Jahren – haben sich Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) eine gemeinsame Auszeit gegönnt. Das Paar zog sich in die Hamptons zurück, um abseits des Trubels Zeit miteinander zu verbringen. Wie ein Insider gegenüber People ausplaudert, war es ein bewusst ruhiger Rückzug: "Kylie und Timothée hatten in der vergangenen Woche eine tolle Zeit in New York." Auf das Großstadtabenteuer folgte dann die Hamptons-Idylle – als willkommene Pause für zwei.

Wie die Quelle weiter berichtet, nutzten die beiden den Aufenthalt für ganz unaufgeregte Aktivitäten: Fahrradfahren, Strandbesuche, Filmabende zu Hause. "Alles, was sie taten, war sehr entspannt und bewusst so geplant", verrät der Insider gegenüber People. Freunde und Familie des Paares sollen die Verbindung der beiden übrigens sehr schätzen: "Sie befinden sich beide in einer wunderbaren Phase, bringen sich gegenseitig zum Lachen, und Freunde sowie Familie lieben sie zusammen. Kylie ist so entspannt mit ihm; er gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit, und sie lässt ihn sich geborgen fühlen." Über die Zukunft heißt es: "Freunde können sich vorstellen, dass sie es langfristig miteinander planen, aber sie überstürzen nichts."

Erst vor rund fünf Wochen hatte Kylie öffentlich von Timothée geschwärmt. Ausgerechnet unter einem TikTok-Clip von Page Six, in dem er gut gelaunt in den Madison Square Garden schlenderte, ließ sie nur ein einziges Wort da: "Daddy". Ein Mini-Kommentar, der sofort für Wirbel sorgte. In der Kommentarspalte ging es direkt los mit Sprüchen wie "Mommy hat gesprochen!" und "Daddy, auf jeden Fall."

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Spiel der Eastern Conference Finals in Cleveland

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026