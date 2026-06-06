Paul Bettany vermisst Heath Ledger bis heute schmerzlich

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Tod von Heath Ledger (†28) trauert sein ehemaliger Kollege und Freund Paul Bettany (55) noch immer um ihn. Im Podcast "Happy Sad Confused" mit Moderator Josh Horowitz sprach der Schauspieler jetzt offen über den Verlust. "Wenn ich an ihn denke, bin ich von Traurigkeit überwältigt, wenn ich mir ins Gedächtnis rufen muss, dass er tot ist", sagte Paul gegenüber dem Podcast. Er trauere nicht nur um Heath als Schauspieler, sondern um alles, was er hätte erschaffen können: "Er war eine unglaublich kreative Kraft. Ich betrauere die Dinge, die er nie gemacht hat – nicht nur als Schauspieler, er war einfach ein unglaublich kreativer Mensch."

Besonders am Herzen liegt Paul, das Bild, das viele Menschen heute von Heath haben, zurechtzurücken. Das Narrativ des "gequälten Genies" weise er entschieden zurück: Heath "war einfach nicht so". Stattdessen erinnert er sich an einen strahlenden, lebensfrohen Menschen. "Er hat einfach geleuchtet, und wenn man mit ihm zusammen war, war es wie Sonnenschein", so Paul im Podcast. "Er war so voller Leben und Freude. Und der Junge konnte einfach nicht schlafen – das ist alles. Das ist die Geschichte (...)." Dass er den gemeinsamen Film "Ritter aus Leidenschaft" seit der Premiere nicht mehr gesehen hat, hat ebenfalls mit diesem Schmerz zu tun: "Einer der Gründe ist, dass ich Heath zu sehr vermisse", erklärte er.

Paul und Heath lernten sich am Set von "Ritter aus Leidenschaft" kennen, dem Abenteuerfilm aus dem Jahr 2001 unter der Regie von Brian Helgeland. Heath Ledger starb am 22. Januar 2008 im Alter von 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis, bei der er Schlaftabletten mit anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten kombinierte. Er hinterließ eine Tochter. Paul, der zuletzt durch seine Rolle in der Marvelserie "WandaVision" bekannt wurde, feierte am 27. Mai seinen 55. Geburtstag.

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Premiere von "A Knight's Tale" in London: Paul Bettany und Heath Ledger, 23. August 2001

Anzeige Anzeige

Imago Heath Ledger als Sir William Thatcher in "Ritter aus Leidenschaft", Regie Brian Helgeland

Anzeige Anzeige

Imago Bei den Disney Upfronts 2026 in New York