So ähnlich sieht Matilda Ledger heute ihrem Papa Heath (†28)

In den Straßen von New York zieht Matilda Ledger (19), die Tochter von Heath Ledger (†28) und Michelle Williams (44), alle Blicke auf sich und beweist mit frappierender Ähnlichkeit zu ihrem verstorbenen Vater modisches Selbstbewusstsein. Die 19-Jährige wurde kürzlich beim Radfahren in der Stadt gesichtet, bekleidet mit auffälligen roten Ballerinas und einem blau-weiß gestreiften Pullover. Beim Shoppen sah man sie später in einem schwarzen Tanktop und einem Jeansrock. Wie Bilder zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, wirkt Matilda dabei lässig und selbstsicher – ganz so, wie einst ihr Vater.

Die seltenen Aufnahmen der jungen Frau sind ein willkommenes Update für Fans, die immer wieder gespannt die Entwicklung der Tochter des gefeierten Schauspielers verfolgen. Matildas Stil und Ausstrahlung lassen erahnen, dass sie bereits ihre eigene Identität jenseits des familiären Erbes formt. Ihr jüngster Auftritt in New York kommt fast sieben Monate nach ihrer letzten fotografischen Sichtung im Januar, kurz vor dem Todestag ihres Vaters. Damals spazierte sie in eine grüne Daunenjacke gehüllt mit einer Freundin durch Brooklyn.

Michelle, Matildas Mutter, hat inzwischen vier weitere Kinder bekommen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Kail bekam sie drei davon – das jüngste wurde Anfang dieses Jahres per Leihmutter geboren. Während eines Auftritts bei "Jimmy Kimmel Live!" äußerte sich Michelle kürzlich beeindruckt von der Frau, die ihr half, ihr jüngstes Kind zur Welt zu bringen: "Das Wunder unseres kleinen Mädchens ist nur dank ihr möglich geworden." Bei der Erziehung sei es ihr besonders wichtig, auch als Mutter Fehler einzugestehen. Dieser Ansatz habe ihr nicht nur bei der Erziehung von Matilda sehr geholfen, sondern auch bei ihren weiteren Kindern.

Collage: Imago, Getty Images Collage: Matilda und Heath Ledger

Getty Images Michelle Williams und Heath Ledger 2005

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams im April 2025