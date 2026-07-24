Johnny Depp begeistert in voller Ebenezer-Scrooge-Montur

Mit einem echten Überraschungsauftritt hat Johnny Depp (63) die diesjährige Comic-Con in San Diego aufgemischt. Am Donnerstag tauchte der Schauspieler plötzlich im Gaslamp-Viertel auf – und das in vollem Ebenezer-Scrooge-Kostüm. Mit Zylinder, langem Mantel, fingerlosem Handschuh und Gehstock trat er aus einem nachgebauten viktorianischen Weihnachtsdorf der 1880er Jahre heraus, das Paramount Pictures eigens für die Aktion errichtet hatte. Die Fans riefen ihm Fragen zu, einer grüßte ihn mit den Worten "Einen guten Tag Euch, Mr. Scrooge." Johnny blieb dabei eisern in der Rolle und knurrte zurück: "Was soll daran so gut sein?" Der Überraschungsauftritt diente laut TMZ als Werbegag für seinen neuen Film "Ebenezer: A Christmas Carol", der am 13. November in die Kinos kommen soll.

Bei "Ebenezer: A Christmas Carol" handelt es sich um eine neue Adaption des Weihnachtsklassikers von Charles Dickens. Regie führt Ti West, produziert wird der Film von Paramount Pictures unter Studiochef David Ellison. Für Johnny ist es die erste große Hollywoodrolle seit "Jeanne du Barry" aus dem Jahr 2023. Beim Comic-Con-Auftritt blieb er komplett in seiner Figur – er funkelte die Menge finster an, murmelte missmutig vor sich hin und verschwand schließlich wieder hinter der Tür, ohne sich lange aufzuhalten.

Dass Johnny gerne unangekündigt im Kostüm auftaucht, hat er schon öfter bewiesen. In einem Interview mit dem Magazin Entertainment Weekly verriet er bereits 2013, dass er sein Jack-Sparrow-Kostüm aus Fluch der Karibik stets dabei habe, um kranken Kindern in Krankenhäusern überraschende Besuche abzustatten. Auch bei der Comic-Con hat er schon früher für Furore gesorgt: 2018 erschien er in der Rolle des Grindelwald beim Panel von Warner Bros., und 2009 war er für Disneys "Alice im Wunderland" in San Diego dabei. Nach seinem Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (40) im Jahr 2022 war er 2023 bei den Filmfestspielen in Cannes wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten, um "Jeanne du Barry" zu promoten. Seitdem zeigte er sich unter anderem beim Red Sea Film Festival 2025 und im April beim CinemaCon – ebenfalls zur Promotion von "Ebenezer".

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures San Diego Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015