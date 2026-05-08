Viel Drama: Bereut Edda Pilz ihre Sommerhaus-Teilnahme?

Edda Pilz (24) hat auf TikTok offen über ihre Vergangenheit im Reality-TV gesprochen – und dabei eine klare Ansage gemacht. Die Influencerin beantwortet in einem Clip Fragen ihrer Follower und lässt dabei keinen Zweifel daran: In eine Fernsehshow will sie nie wieder gehen. "Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich in keine Show mehr gehen werde. Und das steht fest, das ist in Stein gemeißelt", erklärt Edda in dem Video. Trotzdem blickt sie ohne Bedauern auf ihre Zeit im TV zurück – ganz im Gegenteil.

Auch wenn die Dreharbeiten für sie nie wirklich Spaß gemacht hätten, sieht sie die Erfahrungen als wichtige Wegweiser in ihrem Leben. "Das war ja immer eine Belastung. Aber ich muss sagen, ich bereue es in keinster Weise, weil ich sage euch ehrlich, alles passiert aus einem Grund", betont die Content-Creatorin. Dabei zieht sie auch eine Linie zu ihrer früheren Beziehung mit Micha Klotz (28), mit dem sie an Das Sommerhaus der Stars teilnahm. "Klar war [die Beziehung] kacke, aber ohne die wäre ich zum Beispiel nicht im Sommerhaus gelandet. Ohne das Sommerhaus hätte ich mich nie komplett verändert. Hätte ich mich nicht getrennt, würde ich jetzt nicht den Content machen, den ich jetzt mache", macht Edda deutlich. Für sie seien Vergangenheit und Gegenwart untrennbar miteinander verbunden.

Edda und Micha waren 2025 im Sommerhaus zu sehen – und sorgten dort für viel Aufsehen. Ihre Beziehungsdynamik sorgte schon von Folge eins an für Stirnrunzeln unter ihren Co-Stars und den Zuschauern. Immer wieder gerieten die beiden heftig aneinander. Nach dem Ende der Show lieferten sich Edda und Micha zudem einen Rosenkrieg im Netz und machten sich gegenseitig harte Vorwürfe. Edda warf Micha unter anderem vor, untreu gewesen zu sein, Micha hingegen bezeichnete Eddas Verhalten als "psychischen Terror".

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz, Sommerhaus-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn