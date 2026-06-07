Maya Hawke packt über Mama Uma Thurmans Hexenmittel aus

Maya Hawke (27) gibt private Einblicke in ihre Kindheit mit ihren berühmten Eltern Uma Thurman (56) und Ethan Hawke (55). Im NPR-Podcast "Wild Card with Rachel Martin" sprach die Stranger Things-Darstellerin jetzt darüber, wie sie zwischen Manhattan und dem ländlichen Teil des Bundesstaats New York aufgewachsen ist und welche besonderen Hausmittel bei ihrer Mutter zum Familienalltag gehörten. Uma setzte bei kleinen Beschwerden offenbar auf natürliche Heilmethoden. "Meine Mutter hat mir wirklich beigebracht, die Natur zu lieben und zu respektieren – zum Beispiel durch pflanzliche Heilmittel", erklärte sie und fügte hinzu: "So ein bisschen 'hexenhaft'. Es ist nichts, wofür man auf dem Scheiterhaufen landen könnte, sondern wirklich nur leichte Hexerei."

Im Podcast erklärte die "Stranger Things"-Darstellerin weiter, dass Uma eine große Leidenschaft für Pflanzen und Gartenarbeit habe. Die Schauspielerin habe die meiste Zeit mit ihrer Tochter im Garten verbracht, um frisches Gemüse und Kräuter zu suchen, aus denen sie später Suppen kochte. Eine Erinnerung ist Maya dabei besonders im Kopf geblieben: der spezielle Erkältungstee aus der Schale einer Ananas, von dem Uma überzeugt gewesen sei, dass die Enzyme beim Gesundwerden helfen. Ihren Vater beschrieb Maya dagegen als "magisch auf eine andere Art". Ethan sei kein "Hexer", aber ein fantasievoller Kopf, der sich für seine Kinder kreative Spiele ausgedacht habe. "Er hat damals Schatzsuchen für mich gemacht. Er ist handwerklich und magisch, aber nicht hexenhaft", erzählte sie weiter.

Maya stammt aus einer der bekanntesten Filmfamilien Hollywoods: Ethan wurde mit Filmen wie "Dead Poets Society", "Training Day", "Boyhood" und der "Before"-Trilogie berühmt, Uma mit Kultstreifen wie "Pulp Fiction" und den "Kill Bill"-Filmen von Quentin Tarantino (63). Die beiden lernten sich am Set von "Gattaca" kennen, heirateten 1998 und gingen 2005 wieder getrennte Wege. Maya ist das älteste gemeinsame Kind der Ex-Partner und hat insgesamt vier Geschwister. Inzwischen hat sie selbst Karriere als Schauspielerin und Singer-Songwriterin gemacht und feierte als Robin Buckley in der Netflix-Hitserie "Stranger Things" ihren internationalen Durchbruch.

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Getty Images Maya Hawke und Uma Thurman bei der Room To Grow 25th Anniversary Gala in New York City, Oktober 2023

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Getty Images Ethan Hawke und Maya Hawke, April 2024

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Courtesy of Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Natalia Dyer in "Stranger Things"