Warum Maya Hawke ihre eigene Musikveröffentlichung fürchtet

Maya Hawke (27) ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Musikerin bekannt – doch das Veröffentlichen ihrer Songs macht der 27-Jährigen alles andere als Freude. In einem Interview mit dem Magazin People sprach sie jetzt offen über die gemischten Gefühle, die das Herausbringen neuer Musik bei ihr auslöst. "Ehrlich gesagt hasse ich es, Musik zu veröffentlichen", gestand die Tochter von Ethan Hawke (55) und Uma Thurman (56). Anfang Mai erschien ihr viertes Studioalbum "Maitreya Cors" – und damit begann für sie eine Phase, die sie als besonders unangenehm empfindet.

Das Schreiben und Aufnehmen der sehr persönlichen Songs genieße sie sehr, erklärte Maya. Das Problem beginnt für sie erst danach: "Dann muss man sie bewerben, und das fühlt sich an, als würde man sein Tagebuch bewerben." Ihre eigenen Werke zu promoten, fühle sich für sie "sehr eklig" an. Nicht zuletzt, weil ihr die Reaktionen anderer oft sehr nah gehen. "Kein Kompliment wird mir jemals ein gutes Gefühl geben, und jede Beleidigung wird wehtun", so die Sängerin. Sie hat offenbar ihren ganz eigenen Weg gefunden, mit ihrer Unsicherheit umzugehen. "Ich betrachte es eher als Beerdigung für das Album als Veröffentlichung", sagt sie und erklärt weiter: "Weil es deins war, dieses lebendige Ding, das sich noch verändern ließ – und jetzt ist es dieses eingefrorene, tote Ding da draußen, über das die Leute reden dürfen."

Maya begann ihre Musikkarriere im Jahr 2019 mit den ersten Singles "To Love a Boy" und "Stay Open". Ihr Debütalbum "Blush" folgte 2020, danach veröffentlichte sie 2022 "Moss" und 2024 "Chaos Angel". Parallel zu ihrer Musikkarriere ist sie auch als Schauspielerin erfolgreich – bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle in der Hitserie Stranger Things. Zuletzt war ihre Stimme außerdem im Audible Original "The Summer Oath" zu hören.

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Getty Images Maya Hawke, bekannt aus "Stranger Things"

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Instagram / maya_hawke Maya Hawke, Schauspielerin und Musikerin

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Getty Images Maya Hawke und Christian Lee Hutson, Februar 2024

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