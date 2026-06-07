Richard Gere staunt über Sohn Homer und sein Talent

Bei einem Besuch in Berlin hat Richard Gere (76) öffentlich von seinem Sohn Homer geschwärmt und verraten, wie überrascht er von dessen schauspielerischen Fähigkeiten ist. "Er ist ein wunderbarer Schauspieler mit angeborenem Talent", sagte der Hollywoodstar gegenüber der dpa voller Stolz über seinen 26-jährigen Sohn. Dabei habe die Schauspielerei für Homer erst relativ spät begonnen – umso mehr scheint Richard von seiner Entwicklung beeindruckt zu sein.

Denn ursprünglich hatte Homer ganz andere Pläne: Er wollte bildender Künstler werden und studierte zunächst Psychologie. "All das hatte nichts zu tun mit der Welt von Schauspielerei oder Filmen", erklärte sein Vater. Dann habe ihm die Schauspielerei einfach Spaß gemacht und sich die Karriere daraus ergeben. Für Aufmerksamkeit sorgte Homer zuletzt mit einem Auftritt in der Serie Euphoria, in der er unter anderem in einer Sexszene mit Schauspielerin Sydney Sweeney (28) zu sehen ist.

Für Richard selbst war der Einstieg ins Schauspielbusiness deutlich früher klar. Der spätere Superstar begann bereits mit 19 Jahren bewusst an seiner Karriere zu arbeiten, probierte sich parallel in der Musik aus und feierte 1980 mit "Ein Mann für gewisse Stunden" seinen großen Durchbruch in Hollywood. Abseits der Leinwand ist der Schauspieler seit vielen Jahren für sein humanitäres Engagement bekannt: Teile seiner Gagen fließen in eine eigene Stiftung, die weltweit Hilfsprojekte unterstützt. Außerdem ist der Filmstar seit Langem dem Buddhismus zugewandt, woraus auch eine Freundschaft mit dem Dalai Lama (90) entstanden ist.

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Getty Images Schauspieler Richard Gere mit seinem Sohn Homer

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Imago Sydney Sweeney in "Euphoria", Staffel 3 (2026)

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Instagram / richardgere Richard Gere kniet vor dem Dalai Lama, März 2026