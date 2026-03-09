Bewegende Momente: Richard Gere kniet vor dem Dalai Lama

Richard Gere (76) ist kürzlich nach Dharamsala in Indien gereist, um dort an einem besonderen Treffen mit dem Dalai Lama (90) teilzunehmen. Der Schauspieler besuchte das spirituelle Oberhaupt anlässlich der Feierlichkeiten im Rahmen seines 90. Geburtstags – begleitet von einem Year of Compassion. Auf Instagram teilte Richard bewegende Fotos von der Zusammenkunft, darunter intime Aufnahmen, die ihn und den Dalai Lama zeigen, wie sie Händchen haltend miteinander sprechen. Auf einem weiteren Bild ist zu sehen, wie der 76-Jährige respektvoll vor dem tibetischen Führer kniet, während sie sich herzlich begrüßen. "Ich habe einen langen Tag dort verbracht, der mit einer Audienz bei Seiner Heiligkeit begann, was immer eine ganz besondere und erhebende Erfahrung ist", schrieb Richard zu den Aufnahmen. An dem Treffen nahmen Unterstützer und Freunde aus 32 Ländern teil, die sich im Rahmen eines "Jahres des Mitgefühls" versammelt hatten.

Der Hollywoodstar beschrieb die Erfahrung als zutiefst bewegend und zeigte sich dankbar für die Begegnung. "Ich bin unglaublich gesegnet durch seine und die Großzügigkeit und Freundlichkeit des tibetischen Volkes", erklärte er gegenüber seinen Followern. Richard betonte zudem sein anhaltendes Engagement für Tibet und kündigte an, gemeinsam mit der International Campaign for Tibet weiterhin für eine friedliche und gerechte Lösung für das Land zu arbeiten. "Wir müssen Wege finden, mit klugen Handlungen und tadelloser Motivation gemeinsam voranzuschreiten", schrieb der Schauspieler. Die Reise bedeutete für ihn eine Zeit fern von seiner Ehefrau Alejandra Silva (43) und den gemeinsamen Kindern, doch humanitäre Anliegen sind seit jeher ein prägender Teil seines Lebens.

Richard ist seit Jahrzehnten ein leidenschaftlicher Verfechter Tibets und der Menschenrechte. Seine Verbindung zum Dalai Lama reicht viele Jahre zurück. Der praktizierende Buddhist hat in der Vergangenheit mehrfach darüber gesprochen, wie sehr der spirituelle Führer seine Lebenseinstellung geprägt hat. Mit seiner Ehefrau Alejandra, die er 2018 heiratete, hat Richard zwei gemeinsame Söhne. In einem Interview mit dem Magazin Hello verriet der Schauspieler einmal, dass sein Geheimnis, um geerdet zu bleiben, darin bestehe, seine Frau jeden Tag zu küssen. "Wenn sie mich lässt, was nicht immer der Fall ist", sagte er schmunzelnd. Das Paar zieht auch den Buddhismus heran, um Familienangelegenheiten zu klären, wie Richard in dem Gespräch erklärte.

Instagram / richardgere Der Dalai Lama und Richard Gere im März 2026

Instagram / richardgere Richard Gere kniet vor dem Dalai Lama, März 2026

Getty Images Alejandra und Richard Gere auf dem Zürich Film Festival 2024