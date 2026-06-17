Nach Hochzeit: Peter Phillips und Harriet turteln in Ascot

Harriet Sperling und Peter Phillips (48) haben nur zehn Tage nach ihrer Hochzeit ihren ersten öffentlichen Auftritt als Ehepaar absolviert. Am Dienstag zeigte sich das frisch vermählte Paar bei Royal Ascot in Berkshire an der Seite der Königsfamilie und zog sofort die Blicke auf sich. Harriet trat dort erstmals mit ihrem neuen Ehenamen auf: Auf ihrem Namensschild stand "Mrs Peter Phillips". Gemeinsam mit Peter und seiner Mutter Prinzessin Anne (75) nahm sie sogar an der königlichen Kutschprozession teil. In einem babyblauen Kleid von Suzannah London, mit passendem Hut, Clutch und hellen Pumps strahlte Harriet über die Rennbahn.

Besonders ein Accessoire sorgte für Aufmerksamkeit: Harriet trug eine perlmuttfarbene Maud-Clutch von Anya Hindmarch, die mit ihren neuen Initialen "HP" personalisiert war. Damit setzte sie bei ihrem Ascot-Debüt als Ehefrau ein sehr persönliches Detail. Fotos vom Tag zeigen die beiden gut gelaunt und immer wieder lächelnd. Auch in den sozialen Medien blieb der Auftritt nicht unbemerkt. Auf X schrieben Royal-Fans unter anderem, die beiden wirkten noch ganz in ihrer Flitterwochenphase. Andere Nutzer nannten Harriet und Peter ein "schönes Paar" und meinten, sie würden sehr glücklich miteinander aussehen.

Erst vor wenigen Tagen hatten sich Harriet und Peter im kleinen Ort Kemble das Jawort gegeben. Gefeiert wurde im Beisein hochrangiger Royals, darunter König Charles (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Nach der Trauung ging es für die Hochzeitsgesellschaft weiter nach Gatcombe Park, dem Anwesen von Prinzessin Anne. Der Auftritt bei Royal Ascot war nun der erste öffentliche Termin seit der Hochzeit und zeigte Harriet direkt in einer besonderen Rolle: an der Seite ihres Mannes und eingebunden in einen der traditionsreichsten Termine des britischen Königshauses.

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Getty Images Harriet Phillips und Peter Phillips stoßen bei Royal Ascot 2026 mit Champagner an

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling am Eröffnungstag von Royal Ascot 2026

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling beim Royal Ascot 2026