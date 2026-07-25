Meghan erinnert im Urlaub plötzlich an Prinzessin Diana

Prinzessin Diana (†36) hätte ihren 65. Geburtstag am 1. Juli gefeiert – und ausgerechnet in diesem Sommer sorgt ihre Schwiegertochter Meghan (44) mit einem Instagram-Post für emotionale Aufmerksamkeit. Die Herzogin von Sussex teilte jetzt Einblicke in den Familienurlaub mit Prinz Harry (41) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Die Familie verbrachte Zeit in Portugal und Schottland – und machte dabei auch einen ganz besonderen Stopp: Sie besuchten Althorp, das Familiengut der Spencers in der englischen Grafschaft Northamptonshire, das Geburtshaus von Prinzessin Diana. Dort liegt die verstorbene Prinzessin auf einer Insel innerhalb des Anwesens begraben. Auf den Fotos ist zu sehen, wie Harry, Archie und Lilibet mit großen Blumensträußen zu ihrem Grab gehen. Laut dem Magazin People gab die Reise den Kindern "die Möglichkeit, Zeit an einem Ort zu verbringen, der so eng mit ihrer verstorbenen Großmutter verbunden ist, die 1997 bei einem Autounfall in Paris starb, als Harry zwölf Jahre alt war."

Royalsfans fiel dabei auf, dass Meghan bei der Reise optisch an ihre Schwiegermutter erinnerte. Am Strand trug die Herzogin einen rückenfreien schwarzen Badeanzug – ein Stil, den Diana bekanntlich liebte. Beim Abendessen mit Harry sah man sie in einem 80er-Jahre-inspirierten Strickjacken-Look der Marke Heidi Merrick, der an Dianas Vorliebe für V-Ausschnitt-Pullover erinnerte. Dazu kombinierte Meghan unter anderem Dianas Cartier-Armbanduhr sowie ein Cartier-Love-Armband. Auch die Kinder hatten ihren Auftritt auf den Urlaubsfotos: Lilibet posierte in einem geblümten Minikleid, während Archie beim Pilotenunterricht an Bord eines Flugzeugs stolz sein England-Trikot zur Fußball-WM 2026 trug.

Den Abschluss des Europabesuchs bildete ein Treffen mit König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) auf dem privaten Landsitz Highgrove in Gloucestershire, bestätigte der Buckingham Palace. Das Treffen soll mehr als eine Stunde gedauert haben. Für Charles war es laut Berichten das erste Wiedersehen mit seiner Schwiegertochter und den Enkeln seit dem Jahr 2022. Für Harry war Highgrove ein vertrauter Ort – dort verbrachte er viele Jahre seiner Kindheit, mit dem Baumhaus und dem Schwimmbad, die er als Junge kannte. Der Besuch bei Charles und Camilla stand am Ende einer turbulenten Reise, in der Harry zunächst ein Angebot ablehnte, im Buckingham Palace zu übernachten, es später wieder annehmen wollte – aber zu spät war.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Prinzessin Diana

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Kindern Archie und Lilibet

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019