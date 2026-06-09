Mit Foto: Caterina Scorsone gratuliert E.R. zum Geburtstag

Liebevoller Geburtstagsgruß auf Instagram: Caterina Scorsone (44) hat ihrem mutmaßlichen Partner E.R. Fightmaster auf öffentliche Weise gratuliert. Die Schauspielerin teilte in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Foto der beiden und schrieb dazu: "Happiest Birthday". E.R. feierte am 8. Juni 34. Geburtstag – und das gleich doppelt, denn zeitgleich erschien auch ein neues Album des Künstlers.

Mit ihrem Post heizt Caterina die Gespräche um ihren Beziehungsstatus weiter an. Aber E.R. feierte nicht nur privat, sondern auch beruflich: Pünktlich zum Geburtstag erschien das Album "Tolerance". In den sozialen Medien gratulieren Fans nicht nur zum neuen Lebensjahr, sondern auch zum musikalischen Release und markieren immer wieder Caterina und E.R. gemeinsam. Offiziell bestätigt haben die Schauspielerin und E.R. eine mögliche Beziehung bisher allerdings nicht – ihr vertrauter Umgang auf Social Media bleibt damit vorerst der einzige Einblick, den ihre Community bekommt.

Die Spekulationen rund um eine mögliche Beziehung zwischen den beiden kursieren schon eine Weile. Im vergangenen März wurden Caterina und E.R. in Los Angeles beim gemeinsamen Shoppen gesichtet – und zwar Hand in Hand. Wenige Tage zuvor waren sie gemeinsam auf einer Party der Elton John (79) AIDS Foundation aufgetaucht, die anlässlich der Academy Awards stattfand. Bekannt wurden die beiden Schauspieler einem breiten Publikum durch ihre Rollen in Grey's Anatomy, wo sie Dr. Amelia Shepherd und Dr. Kai Bartley spielten – ein Paar, das die Fans der Serie unter dem Spitznamen "Kaimelia" in ihr Herz schlossen.

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Instagram / caterinascorsone E.R. Fightmaster und Caterina Scorsone

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Getty Images Caterina Scorsone bei der Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood, 2026

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Getty Images E.R. Fightmaster bei der 34. Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood, 2026