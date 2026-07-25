"Tag voller Liebe": Natalia Avelon teilt Hochzeitsfotos

Natalia Avelon (46) hat jetzt auf Instagram die ersten Fotos ihrer Hochzeit mit Produzent Otto Steiner (63) geteilt – und die Bilder zeigen eine Feier, die alles andere als reibungslos verlief. Die Schauspielerin und der Filmproduzent gaben sich am 1. Juli das Jawort. Auf den Aufnahmen ist Natalia in einem schulterfreien Kleid mit einem Hut und einer Schleife zu sehen. Otto erschien im weißen Anzug. Beide strahlen trotz Regenschirmen in die Kamera – denn das Wetter spielte an ihrem großen Tag überhaupt nicht mit.

"Es hat in Strömen geregnet! Unsere Ringe sind fast davon geschwommen auf der Straße! Die Gäste durchnässt! Wir mussten alles umschmeißen", schrieb Natalia zu ihren Beiträgen. Das geplante sommerliche Barbecue musste kurzerhand ins Wohnzimmer verlegt werden. Damit nicht genug: Die 46-Jährige hatte sich beim Steamen eine Verbrennung dritten Grades zugezogen, und Otto kämpfte mit einem Hexenschuss. Trotz all dieser Pannen ließen sich die Frischvermählten die Laune nicht verderben. In der Kommentarspalte gratulierten zahlreiche Fans sowie Promi-Kollegen wie Mousse T. (59) und Evelyn Burdecki (37).

Das Paar hatte seine Hochzeit zunächst still und leise für sich behalten – die Öffentlichkeit erfuhr erst davon, als das Magazin Bunte die Nachricht verkündete. Natalia und Otto hatten ihre Beziehung erst Mitte 2024 offiziell gemacht. In dem Magazin berichteten die beiden von ihrer Liebesgeschichte – vom ungewöhnlichen Kennenlernen bis hin zu ihrer Hochzeit. Natalia ist vor allem als Schauspielerin bekannt, arbeitet aber auch als Sängerin. Otto ist als Filmproduzent tätig. Die Hochzeitspannen nahm das Paar übrigens gelassen: "Wir haben uns die Freude von nichts nehmen lassen! Hauptsache echt. Von Herzen", lautete Natalias Fazit zu diesem ganz besonderen Tag.

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Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon im Dezember 2024

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Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon, 2024

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Getty Images Otto Steiner und Natalia Avelon im September 2024