LAPD löst David Dobriks wilden Geburtstag mit Snoop Dogg auf

YouTube-Star David Dobrik (30) hat anlässlich seines 30. Geburtstags eine ausgelassene Party in Sherman Oaks veranstaltet – und dabei offenbar etwas zu laut gefeiert. Nach 22 Uhr rückten Beamte des Los Angeles Police Department wegen einer Lärmbeschwerde an. Unter den Gästen befand sich kein Geringerer als Rapper Snoop Dogg (54), der die Aufmerksamkeit der Polizisten kurzerhand auf sich zog. Gegenüber TMZ bestätigte ein Sprecher der Behörden den Einsatz.

Die Situation eskalierte jedoch nicht weiter. Snoop Dogg plauderte laut Berichten entspannt mit den Beamten, posierte für Fotos mit ihnen und gab ihnen die Hand. Die Polizei blieb vor Ort, bis die Feier ruhiger wurde. Am Ende gab es weder Festnahmen noch Anzeigen – der Abend endete also glimpflich für alle Beteiligten. Für David kommt das glimpfliche Ende der Geburtstagsnacht zu einem guten Zeitpunkt. Der Social-Media-Star hatte sich zuletzt mit einem handfesten Rechtsstreit auseinanderzusetzen.

Sein ehemaliges Vlog-Squad-Mitglied Jeff Wittek hatte ihn auf umgerechnet knapp 8,8 Millionen Euro Schadensersatz verklagt. Hintergrund war ein Stunt, bei dem David ihn an einem Bagger befestigt und nach eigener Aussage von Jeff zu schnell geschwungen haben soll, was ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Wie TMZ im Mai berichtete, wurde der Rechtsstreit inzwischen außergerichtlich beigelegt und Jeff zog die Klage zurück. Über die genauen Konditionen des Vergleichs wurde Stillschweigen vereinbart.

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Getty Images David Dobrik im Dezember 2019

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Getty Images Bei CinemaCon 2026 in Las Vegas: Snoop Dogg beim Universal und Focus Features Special Presentation

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Instagram / daviddobrik YouTube-Star David Dobrik vor seinem Luxushaus