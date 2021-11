Bei Grey's Anatomy ist einiges im Umbruch! Die beliebte Krankenhausserie ist in den USA gerade in die 18. Staffel gestartet. Für die neue Season kehren einige bekannte Gesichter zurück: So ist Kate Walsh (54) etwa wieder als Gynäkologin Dr. Addison Montgomery zu sehen. Doch auch einige Gastdarsteller aus früheren Jahren bekommen nun tragende Rollen: Mit E.R. Fightmaster ist in der Show nun der erste non-binäre Star zu sehen!

+++Spoiler-Warnung+++

E.R. tauchte in der Sendung als Dr. Kai Bartley zum ersten Mal in der dritten Folge der aktuellen Staffel auf. Wie E.R. definiert sich auch die Serienfigur als non-binär, lehnt die Einteilung in zwei Geschlechter also ab – ein Novum in der Geschichte der Show! Und bei der einmaligen Gastrolle werde es offenbar nicht bleiben, wie Variety berichtete. Demnach soll Kai mindestens bis zum Midseason-Finale im Dezember noch einige weitere Male zu sehen sein. Besonders in Verbindung mit Neurochirurgin Amelia (gespielt von Caterina Scorsone, 40) dürften viele Fans begeistert von diesen News sein.

Denn zwischen Kai und Amelia schien es in einigen Szenen gewaltig zu knistern – was auch den Zuschauern nicht verborgen blieb. "Wir brauchen unbedingt mehr Kai-und-Amelia-Content!", schrieb eine begeisterte Userin auf Twitter. Der Spitzname "Kaimelia" setzte sich in den Tweets schnell durch.

Anzeige

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

Anzeige

Getty Images E.R. Fightmaster im Oktober 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Caterina Scorsone, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de