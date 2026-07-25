Neben Musik: Sam Smith ist jetzt plötzlich Food-Influencer

Bekannt ist Sam Smith (34) für glitzernde Bühnenshows und extravagante Outfits – doch jetzt zeigt er eine ganz neue Seite von sich. Auf TikTok und Instagram betreibt der Sänger seit einigen Monaten einen Food-Vlog namens "Sam Served", auf dem er in schlichtem Alltags-Look Restaurants, Feinkostläden und Patisserien rund um die Welt besucht. Ob Tempura-Shrimps in Tokio oder Karottenkuchen in London – Sam verkostet alles und nennt die Videos liebevoll "pig-nics". Die Fans, die der 34-Jährige als "piggies" bezeichnet, feiern das Format begeistert: Der TikTok-Kanal hat in nur vier Monaten über 220.000 Follower gewonnen, einzelne Videos erreichten bis zu 1,8 Millionen Aufrufe. Auf Instagram zählt die Seite, die bereits im November gestartet wurde, sogar schon 327.000 Follower.

Laut einer Quelle von Daily Mail, die dem Sänger nahestehen soll, entstand das Projekt ganz spontan während der laufenden Welttournee. "Sams neuer Food-Account ist ein Hobby, das sie während der Tour aufgegriffen haben. Während sie um die Welt gereist sind, dachten sie, es wäre lustig, in ihrer Freizeit zu filmen", so der Insider. "Es ist unbeschwert, und Sam spürt dabei keinen Druck. Es macht einfach Spaß und man kann es mit Freunden machen." Besonders auffällig: Der "Unholy"-Interpret tritt in den Videos ganz ohne Bodyguards oder Fanaufläufe auf – ein ungewöhnlicher Anblick für einen Weltstar. Viele Fans haben sogar laut nach einer TV-Umsetzung gerufen. Auch sein Partner, der Modedesigner Christian Cowan (30), zeigt seine Begeisterung – er kommentiert die Videos regelmäßig mit Herz-Emojis.

Sam und Christian sind seit mehr als drei Jahren ein Paar und leben gemeinsam in New York. Im Mai sollen sie auf dem roten Teppich des Met Gala-Events laut Gerüchten ihre Verlobung angedeutet haben – bestätigt haben die beiden das bislang nicht. Christian, der unter anderem schon für Jennifer Lopez (57), Lady Gaga (40), Cardi B (33) und Paris Hilton (45) entworfen hat, designte für das Event auch die Outfits von sich und seinem Partner. Das Food-Vlogging-Projekt passt derweil zu Sams offenerer Einstellung zum eigenen Körper. Nachdem der Musiker bereits als Kind wegen seines Gewichts gemobbt worden war und früh mit dem Körpergefühl zu kämpfen hatte, erklärte Sam 2022 gegenüber der Sunday Times selbstbewusst: "Ich habe jetzt das Gegenteil von Körperdysmorphie. Ich sehe fabelhaft aus."

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Getty Images Sam Smith, Popstar

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Instagram / samserved Sam Smith, Sänger und Food-Influencer

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Getty Images Christian Cowan und Sam Smith, Mai 2024