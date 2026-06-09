Otto Bulletproof kritisiert "7 vs. Wild"-Entwicklung

Survival-Youtuber Otto Karasch, besser bekannt als Otto Bulletproof, hat kein gutes Haar an der aktuellen Entwicklung von 7 vs. Wild gelassen. Im Interview mit Bild übte der 43-Jährige scharfe Kritik an dem Format, seit es von einer externen Produktionsfirma übernommen wurde und Gründer Fritz Meinecke (37) sich zurückgezogen hat. "Wenn ich hart sein würde, dann würde ich natürlich sagen, das ist das Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte", sagte Otto. Für ihn fehlt der Show seitdem das, was sie auf YouTube einst so erfolgreich gemacht hat: die Nähe zur Community.

Das eigentliche Problem liege für Otto nicht an einzelnen Inhalten, sondern daran, wie die Verantwortlichen mit den Zuschauern umgehen. "Man hat einfach das Gefühl, da ist jetzt eine Fernsehproduktion am Start, die nicht das YouTube-Know-how hat, die YouTube-Community außen vor lässt", erklärte er. Obwohl der Kanal weiterhin über eine Million Abonnenten zähle, stimme etwas Grundlegendes nicht: "Du merkst, die Seele schlägt nicht auf YouTube." Auf der Plattform erwarteten Zuschauer Transparenz, offene Kommunikation und das Gefühl, Teil eines Projekts zu sein. "Die Community fühlt sich leider nicht mehr so abgeholt", so sein Urteil.

Trotz aller Kritik schreibt er das Format aber nicht komplett ab. Die neue Wildcard-Staffel bezeichnet er sogar als "tolle Idee", und was er bisher gesehen habe, finde er "sehr spannend". Otto ist selbst kein Unbekannter in der "7 vs. Wild"-Welt: Er nahm bereits an einer Staffel des Formats teil. Abseits davon ist der ehemalige Bundeswehrsoldat und Fallschirmjäger auf YouTube mit seinen Outdoor- und Survival-Videos bekannt geworden und erreicht dort Millionen von Zuschauern.

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Imago Otto Karasch, YouTuber

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7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

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Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Survival-Experte