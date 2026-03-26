Zum Scheitern verurteilt? Bei "7 vs. Wild" bricht Chaos aus

Das Survival-Format 7 vs. Wild wollte es 2026 besser machen. Nach einer fünften Staffel, die von der Community und Kritikern gleichermaßen zerrissen worden war, präsentierte sich die Show mit einem klaren Versprechen: zurück zu den Wurzeln, weg vom Ballast der vergangenen Saison. Johannes Mickenbecker vom YouTube-Kanal The Real Life Guys übernahm dabei die Rolle des neuen Gesichts der Sendung – nachdem Gründer Fritz Meinecke (36) die Show im Sommer 2025 verlassen hatte. Johannes steht nun sowohl für die Wildcard-Staffel als auch für die reguläre sechste Staffel, die im Herbst 2026 erscheinen soll, als Moderator bereit. Doch schon im Vorfeld des Drehs geriet das Format unter Druck. Denn der Bewerbungsprozess für die Wildcard-Staffel – bei der sieben Community-Mitglieder gegeneinander antreten und der Sieger einen Platz in der Hauptstaffel erhält – verlief von Anfang an alles andere als reibungslos.

Im Mittelpunkt des Aufruhrs steht Willi (36) vom YouTube-Kanal "UrlagEntertainments", der sich auf Outdoor-Inhalte und Vintage-Themen aus der Zeit von 1900 bis 1950 spezialisiert hat. Willi hatte sich für die Wildcard beworben – und tauchte anschließend schlicht nicht in der öffentlichen Abstimmung auf, bei der Fans über ihre Favoriten abstimmen konnten. Eine direkte Kommunikation seitens des Produktionsteams Calivision Network blieb zunächst aus. Die Begründungen, die danach kursierten, widersprachen sich gegenseitig: Mal wurden die seit Jahren gegen ihn kursierenden Vorwürfe politischer Nähe zum Rechtsextremismus als Ursache genannt. Willi hatte sich bereits bei seiner Bewerbung für Staffel 2 öffentlich positioniert und seine Begeisterung für die Epoche stets als rein historisches Interesse dargestellt. Dann hieß es plötzlich, ein Terminproblem sei schuld. Willi selbst wies das zurück: "Dabei gab es gar keinen festen Termin", stellte er laut der BILD gegenüber der Community klar.

Schließlich meldete sich Johannes offiziell zu Wort und räumte die Fehler seines Teams unumwunden ein. Das eigentliche Problem: Das Produktionsteam hatte irrtümlicherweise angenommen, Willi stehe für die Hauptstaffel nicht zur Verfügung, weil er im Gespräch erwähnt hatte, im Juli Vater zu werden. Daraufhin wurde er – ohne Rückfrage – aus dem Bewerbungsverfahren gestrichen. Nicht nur bei ihm, auch bei anderen Kandidaten fehlte es an grundlegender Transparenz. Johannes fasste die Situation selbstkritisch zusammen: "Wir müssen uns bei euch entschuldigen." Doch das kam für einige zu spät. Mehrere Bewerber zogen laut der BILD ihre Teilnahme infolge des Vorfalls zurück. "Ich sage euch ehrlich, dass mich dieses ganze Thema hier jetzt doch ziemlich belastet hat, und dass ich gehofft hatte, dass ich genau eigentlich so was vermeiden kann", so Johannes.

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Getty Images Johannes Mickenbecker, "Leben ist jetzt – Die Real Life Guys"-Premiere 2025

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Prime Video / Agentur filmcontact Lucas alias AviveHD bei "7 vs Wild"

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Instagram / 7vswild Gewinner der 4. Staffel "7 vs. Wild": Flying Uwe, Julia Beautx, Joe Vogel und Joey Kelly

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