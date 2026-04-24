Harter Parcours: "7 vs. Wild"-Macher startet neues Projekt

Nach 7 vs. Wild kommt jetzt der "Ultimate Run". Johannes Hovekamp, einer der ehemaligen Produzenten hinter "7 vs. Wild", hat sich mit YouTuber Otto Bulletproof zusammengetan und eines der größten YouTube-Live-Events im deutschen Raum auf die Beine gestellt. "Ultimate Run" fordert den Teilnehmern alles ab. 48 Stunden müssen 37 Teams jede Stunde einen Hindernisparcours von 4,5 Kilometern innerhalb von 60 Minuten überwinden – wer das nicht schafft, ist raus. Klingt erst mal leicht, ist es aber nicht: Vielmehr ist es ein Kampf gegen die Elemente. "Spannung, Atemnot, Enge, Angst, Erschöpfung, Extreme – über 48 Stunden, jede Stunde eine Runde und jede Runde ein Kampf gegen sich selbst", stellte Otto das Projekt auf seinem YouTube-Kanal vor. Es wartet ein Parcours im militärischen Stil: Schlammgräben, Klettergerüste, steile Rampen.

Die Teilnehmerliste ist lang und umfasst so einige bekannte Gesichter. Neben Fritz Meinecke (36) ist auch der dritte "7 vs. Wild"-Gründer Maximilian Kovacs mit dabei. Fritz ist zusammen mit Jan Schlappen Moderator und läuft den Parcours nur einmal am Anfang zur Vorstellung, Maximilian fungiert als Community-Manager, denn der Live-Chat hat eine wichtige Aufgabe. Um den Lauf noch schwerer zu machen, als er sowieso schon ist, kommt jede Runde ein zufällig gewählter Modifikator dazu – welcher das ist, entscheiden die Zuschauer. Zu den Duos, die antreten, gehören unter anderem Joey Kelly (53) zusammen mit René Casselly (29), Survival Mattin mit Brian vom YouTube-Kanal "Das Leben des Brian" sowie Sascha Huber (33), der mit Otto ein Team bildet. Johannes tritt ebenfalls an. Sein Team-Partner ist sein Coach, Spitzname "Heidi". Darüber hinaus gibt es noch zwei Polizisten, die als Team Polizei mitlaufen, ebenso wie die Duos Team Feuerwehr und Team Bundeswehr – harte Konkurrenz also.

Für Fritz, Johannes und Max ist "Ultimate Run" das erste große Projekt seit ihrem Ausstieg bei "7 vs. Wild". Während die drei nun einen neuen Weg einschlagen, baut "7 vs. Wild" sich unter der Führung von Prime Video neu auf. Mit der sechsten Staffel soll alles besser werden. Doch irgendwie scheint das nicht so recht zu funktionieren. Als neues Gesicht der Show wurde vor einigen Wochen Johannes Mickenbecker von den The Real Life Guys vorgestellt. Der YouTuber hat sich aufgrund des Chaos hinter den Kulissen aber schon wieder aus dem Projekt zurückgezogen. Zum Auftakt sollte eine extra Wildcard-Staffel den Wildcard-Kandidaten für die eigentliche Show bestimmen. Outdoor-YouTuber Willi hatte sich beworben, doch als die Fans für ihren Favoriten abstimmen sollten, stand er nicht zur Auswahl. Angeblich steckten Kommunikationsprobleme dahinter.

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YouTube / Fritz Meinecke - Live "7 vs. Wild"-Gründer Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs

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Instagram / ottobulletproof Otto Bulletproof, deutscher YouTuber

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Getty Images Johannes Mickenbecker, "Leben ist jetzt – Die Real Life Guys"-Premiere 2025

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