Boris Becker zeigt Tochter Zoës erste Schwimmversuche

Boris Becker (58) genießt gerade einen Familienurlaub der besonderen Art – und teilt das Glück mit seinen Instagram-Fans. Der frühere Tennisstar ist gemeinsam mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und Töchterchen Zoë Vittoria in Mailand unterwegs. Dort hielt er einen ganz besonderen Meilenstein im Leben der Kleinen fest: ihre allerersten Schwimmversuche. In einer Fotoreihe auf Instagram sind Lilian und Baby Zoë beim Planschen im Pool zu sehen – ausgestattet mit einem orangefarbenen Schwimmring und einem pinken Sonnenhut, der die Kleine vor den UV-Strahlen schützt. Gegenüber Bild schwärmte Boris: "Es waren die ersten Schwimmversuche meiner Tochter!"

Entstanden sind die herzerwärmenden Aufnahmen in einem exklusiven Tennis-Club in Mailand, wie der 58-Jährige Bild verriet. Auf einem weiteren Schnappschuss hält er seine Tochter stolz auf dem Arm. In den Kommentaren unter dem Post häufen sich die positiven Reaktionen seiner Fans. "Tolle Familie", "So süß" und "Schön, euch glücklich zu sehen" schreiben Nutzer unter die Bilder.

Zoë Vittoria kam im November 2025 zur Welt und ist das erste gemeinsame Kind von Boris und Lilian. Die beiden sind seit 2020 ein Paar und heirateten 2024 in Portofino. Für Boris ist es bereits das fünfte Kind. Mit seiner Ex-Frau Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah und Elias, und seine Ex-Frau Lilly Becker (50) brachte 2010 Sohn Amadeus zur Welt. Außerdem hat Boris noch Tochter Anna Ermakova (26) aus einer kurzen Liaison mit Angela Ermakova.

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Tochter 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Lilian und Zoë, April 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Tochter Zoe 2026