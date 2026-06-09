Sohn starb vor 15 Jahren: Eloy de Jong sendet rührende Worte

Sänger Eloy de Jong (53) hat auf Instagram an seinen verstorbenen Sohn Milon erinnert und dabei rührende Worte gefunden. Auf einem Foto ist der Musiker gemeinsam mit seinem Ehemann Ibo und Tochter Indy am geschmückten Grab des Jungen zu sehen. Blumen und bunte Schmetterlinge zieren die kleine Ruhestätte. "Vor 15 Jahren veränderte sich unser Leben für immer. Obwohl du nur wenige Stunden auf dieser Welt sein durftest, hast du einen unauslöschlichen Eindruck bei uns hinterlassen. Milon, für immer in unseren Herzen", schrieb Eloy zu dem Beitrag.

Milon kam im Juni 2011 als extremes Frühchen in der 24. Schwangerschaftswoche auf der Karibikinsel Curaçao zur Welt. Das dortige Krankenhaus war medizinisch nicht ausreichend ausgestattet, um das zu früh geborene Baby intensiv zu versorgen. Nach nur fünf Stunden starb er. Milon hatte jedoch eine Zwillingsschwester: Nach seinem Tod brachten Eloy und Ibo ihre schwangere Freundin Ilja, mit der die beiden ein Co-Parenting-Modell vereinbart hatten, in eine Spezialklinik nach Miami. Dort gelang es den Ärzten, die Schwangerschaft noch einige Tage zu verlängern – neun Tage nach Milons Tod wurde Tochter Indy gesund geboren.

Eloy spricht immer wieder öffentlich über sein Sternenkind und verarbeitet seine Trauer auch musikalisch: Seinem Sohn widmete er den Song "In den Sternen". Darüber hinaus engagiert sich der ehemalige Caught-in-the-Act-Sänger als Botschafter für eine Stiftung, die Familien von Frühchen und Sternenkindern unterstützt. Heute lebt er gemeinsam mit Ibo und Indy in Utrecht. Indy hat drei Elternteile: ihre beiden Väter und ihre Mutter Ilja, die ebenfalls das Sorgerecht hat.

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Instagram / eloydejong Eloy de Jong mit Ibo und Indy an Milons Grab im Juni 2026

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Eloy de Jong bei "Immer wieder sonntags"

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Instagram / eloydejong Eloy de Jong mit seiner Familie am niederländischen Königstag 2025