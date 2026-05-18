Eloy de Jong spricht Klartext über Liebe und Geheimnisse

In einer fast dreistündigen Dokumentation spricht Eloy de Jong (53) jetzt offen über einen der schmerzhaftesten Abschnitte seines Lebens. In der RTL-Sendung "70 Jahre Bravo – Das große Jubiläum", die am Sonntag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, blickt der Sänger auf seine Zeit als Mitglied der Boyband Caught in the Act zurück – und auf ein Geheimnis, das er damals mit sich tragen musste. Er sei homosexuell, habe das aber jahrelang verbergen müssen, um den Erfolg der Band nicht zu gefährden. "Schwul sein war damals ein No-Go", sagt der 53-Jährige in der Dokumentation.

Der Druck, seine Sexualität zu verschweigen, kam auch von der Bandführung. "Unser Manager sagte mal, 'Zum Glück gibt's keine schwulen Männer in meiner Band'. Wenn du das hörst als junger Mann, dann war klar: Das war nicht möglich", erinnert sich Eloy. Die Botschaft sei eindeutig gewesen: "Wenn man in einer Boyband erfolgreich sein will, dann muss man für die Mädchen zu haben sein." Das führte zu skurrilen Momenten, etwa als er beim Sender BravoTV gefragt wurde, wie seine Traumfrau sein müsse. Seine Antwort damals: "Meine Traumfrau sollte ganz romantisch sein." Im Nachhinein erklärt er, wie er damit umging: "Das war nicht gelogen. Nur habe ich im Kopf halt das Geschlecht getauscht." Trotzdem lebte er heimlich eine Beziehung – mit Stephen Gately (†33) von der Boyband Boyzone. Die beiden lernten sich bei einer Aftershow-Party einer Bravo Super-Show kennen und wurden ein Paar. "Jahrelang hatten wir so Angst", erzählt Eloy über die Zeit, in der beide stets fürchten mussten, dass ihre geheime Liebe auffliegen könnte.

Schließlich entschieden sich die beiden, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen – als erste Boygroup-Stars, die sich outeten. Die Bravo titelte damals "Steve & Eloy: 'Ja, wir lieben uns!'" Eloy bezeichnet das in der Doku als "die wichtigste Story meines Lebens." Das Paar blieb bis 2002 zusammen. "Er war damals meine große Liebe. Wir hatten Spaß und haben uns viel Kraft gegeben", sagt Eloy über Stephen, der 2009 starb. Ihm zu Ehren nahm Eloy im Jahr 2018 mit "Egal, was andere sagen" eine deutsche Version des Boyzone-Hits "No Matter What" auf.

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Eloy de Jong beim smago! Award 2019

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Die Jungs von Caught in the Act, 1995

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Eloy de Jong und Stephen Gately bei einer Charity-Veranstaltung in London, April 2002