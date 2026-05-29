Demi Moore erhebt schwere Vorwürfe gegen Rumer Willis' Ex

Demi Moore (63) hat sich in den Sorgerechtsstreit ihrer Tochter Rumer Willis (37) eingeschaltet – und macht dabei schwere Vorwürfe gegen Rumers Ex Derek Richard Thomas. In Gerichtsdokumenten, aus denen Us Weekly zitiert, beschreibt die Schauspielerin ein Muster aus aggressivem und kontrollierendem Verhalten Dereks gegenüber ihrer Tochter. Demi soll dem Gericht gegenüber im Januar ausgesagt haben, dass Derek "Rumers Umfeld nach seinen Bedürfnissen diktieren und kontrollieren will". Rumer und Derek hatten sich 2024 getrennt und streiten seitdem um das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Louetta (3), die derzeit drei Jahre alt ist.

Besonders eindringlich schildert Demi in den Dokumenten die Ereignisse rund um Louettas Hausgeburt: Derek soll demnach ungefragt und ungeduscht in die Gebärwanne gestiegen sein – "auf aggressive und plötzliche Art und Weise". Nachdem Rumer ihn zum Herausgehen aufgefordert hatte, sei er laut Demi "wütend und schmollend" gewesen und habe "alles um sich selbst gedreht". Auch am darauffolgenden Tag, als Demi und Rumers Schwester Scout zur Unterstützung vorbeikamen, soll Derek seine Partnerin unter Druck gesetzt haben, die Familie nicht dabei zu haben, wie TMZ berichtet. Darüber hinaus wirft Demi dem Ex vor, Louetta schmutzig und ohne Windelwechsel zurückzubringen. Die gesamte finanzielle und praktische Versorgung Louettas liege laut Demi allein bei Rumer. Dereks Anwalt Michael Kretzmer weist die Vorwürfe jedoch vehement zurück und bezeichnete die Anschuldigungen gegenüber Page Six als "marktschreierisch und dramatisch, aber ohne Substanz und faktische Grundlage".

Rumer ist Demis älteste Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (71) hat. Demi und Bruce waren von 1987 bis 2000 miteinander verheiratet und haben neben Rumer noch zwei weitere gemeinsame Töchter: Scout (34) und Tallulah (32). Rumer brachte Louetta im April 2023 zur Welt – es ist bislang ihr einziges Kind.

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Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im März 2023

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Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

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Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta