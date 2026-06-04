Rumer Willis' Ex bezeichnet die Vorwürfe von Demi als Unsinn

Im Streit um das Sorgerecht für Louetta (3) gibt es neuen Ärger zwischen Rumer Willis (37) und ihrem Ex Derek Richard Thomas. Wie TMZ unter Berufung auf neue Gerichtsdokumente berichtet, wehrt sich der Sänger gegen Vorwürfe von Demi Moore (63), die sich in das laufende Verfahren eingeschaltet hatte. Derek bestreitet, sich "aggressiv oder unangemessen" verhalten zu haben. Auch die Anschuldigungen, er konsumiere Drogen oder unterstütze seine Tochter finanziell nicht, weist er zurück. Stattdessen soll er dem Gericht zufolge von einer gezielten Medienkampagne gegen ihn gesprochen haben. Eine Stellungnahme von Rumer liegt auf Nachfrage des Portals bislang nicht vor.

In den Unterlagen erhebt Derek seinerseits schwere Vorwürfe gegen seine Ex. Er behauptet, Rumer habe ihre gemeinsame Tochter in gesponserten Inhalten mit "sexuellem Humor für Erwachsene" gezeigt – ohne sein Einverständnis. Zudem betont er laut TMZ, er sei ein präsenter Vater und habe seit mehr als einem Jahr täglich per FaceTime Kontakt zu Louetta. Mehrere Versuche, seine Tochter persönlich zu sehen, seien nach seiner Darstellung an wechselnden Bedingungen von Rumer gescheitert. Nun fordert Derek einen vorläufigen Elternplan mit festen Besuchszeiten, Feiertagsregelungen, Übernachtungen sowie klaren Absprachen zur Kommunikation und Übergabe.

Der Konflikt zwischen Rumer und Derek schwelt bereits seit ihrer Trennung im Jahr 2024, rund ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter. Zuletzt hatte insbesondere Demi Moore mit deutlichen Aussagen für Aufmerksamkeit gesorgt: In Gerichtsdokumenten, auf die sich Us Weekly berief, sprach die Schauspielerin von einem wiederkehrenden aggressiven und kontrollierenden Verhalten Dereks gegenüber Louetta. Zudem soll sie im Januar vor Gericht erklärt haben, Derek versuche, "Rumers Umfeld nach seinen Bedürfnissen zu diktieren und zu kontrollieren". Damit steht der Sorgerechtsstreit inzwischen nicht mehr nur zwischen den Ex-Partnern selbst, sondern auch im erweiterten Familienkreis im Fokus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rumer Willis mit ihrer Mutter Demi Moore im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore, 2020