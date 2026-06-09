Tom Schilling mordet sich bei Netflix zur Chartspitze

Die neue Staffel der Netflix-Serie "Achtsam Morden" ist derzeit in aller Munde und mischt die deutschen Streamingcharts kräftig auf. Im Mittelpunkt steht Strafverteidiger Björn Diemel, gespielt von Tom Schilling (44): Der erfolgreiche Anwalt steckt tief in der Krise – sein stressiger Job frisst ihn auf, seine Ehe läuft aus dem Ruder und die Zeit mit seiner Tochter bleibt dabei auf der Strecke. Auf Druck seiner Frau, die von Emily Cox (41) verkörpert wird, nimmt er schließlich an einem Achtsamkeitsseminar teil – und das verändert so einiges.

Die gelernten Methoden des Seminars wirken sich allerdings auf eine ganz unerwartete Art und Weise auf Björns Leben aus. Als sein gefährlicher Mafia-Mandant Dragan Sergowicz, gespielt von Sascha Alexander Gersak, immer mehr Probleme verursacht, beginnt Björn, Konflikte nach den "Prinzipien der Achtsamkeit" zu lösen – und schreckt dabei auch vor Mord nicht zurück. Im Versuch, Familie, Beruf, Polizei und kriminelle Geschäfte unter einen Hut zu bringen, rutscht er tiefer und tiefer in eine absurde Spirale aus Gewalt und Selbstoptimierung.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Karsten Dusse und verbindet Krimi, Satire und Comedy zu einer ungewöhnlichen Mischung, wie Bild berichtet. Tom Schilling ist hierzulande nicht nur für seine Serienrollen bekannt – der Schauspieler und Musiker feierte auch auf der großen Leinwand Erfolge, unter anderem mit dem Kinofilm "Oh Boy", für den er 2013 den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller gewann. Emily Cox, die seine Frau in der Serie spielt, ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht: Sie wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle als Brida in der historischen Erfolgsserie "The Last Kingdom" bekannt.

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Getty Images Tom Schilling bei der "Werk ohne Autor"-Premiere in Zürich

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© Julia Terjung / Netflix Tom Schilling und Murathan Muslu in "Achtsam Morden"

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Getty Images Tom Schilling bei der 71. Berlinale im Juni 2021