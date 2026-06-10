Darum wurde aus Joena Steilen und Chase De Moor kein Paar

Joena Steilen und Chase De Moor (29) waren einmal mehr als nur Freunde – doch aus der Beziehung der beiden Realitystars wurde am Ende nichts. Nachdem sie sich getrennt hatten, begegneten sie sich bei der internationalen Version von Ex on the Beach wieder. Dort sprühten kurzzeitig wieder die Funken, aber heute verbindet die beiden lediglich eine Freundschaft. Gegenüber Promiflash hat Joena jetzt offen erklärt, warum eine ernsthafte Liebesgeschichte zwischen ihr und Chase schlicht nicht möglich war.

Der Grund ist für die Realitystar-Bekanntheit eigentlich simpel: "Ich meine, er wohnt in Amerika. Er ist viel am Reisen. Er ist ein Frauenschwarm. Ich könnte damit nicht umgehen, glaube ich", gab Joena gegenüber Promiflash zu. Die räumliche Distanz sowie Chases Lebensstil seien letztlich ausschlaggebend gewesen. Auch ein anderes Thema beschäftigt Joena rund um ihren Ex: sein bevorstehender Boxkampf gegen Aleks Petrovic. Chase habe im Vorfeld des Fights ordentlich gestichelt und Stimmung gemacht – doch das überrascht Joena offenbar wenig.

"Chase ist eine gute Seele, aber er macht halt gerne Promo. Also, er weiß, wie es geht. Er hat schon viele Boxkämpfe hinter sich. Und ich finde, er macht das super. Ich meine, jeder ist hyped auf diesen Kampf, richtig? Also, er macht da ja irgendwas richtig", so Joena weiter gegenüber Promiflash. Chase, der am 12. Juni Geburtstag feiert, ist neben seiner Karriere im Reality-TV auch als Social-Media-Star und Sportler bekannt und hat bereits Erfahrung im Box-Business gesammelt.

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Collage: IMAGO / Future Image, Imago Collage: Joena Steilen und Chace de Moor

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Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

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Imago Chase DeMoor bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen

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