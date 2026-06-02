Streit eskaliert weiter: Aleks Petrovic rechnet mit Chase ab

Zwischen Aleksandar Petrovic (35) und Chase De Moor wird es kurz vor dem großen Duell immer heftiger: Am 6. Juni steigen die beiden bei Fame Fighting International in der Ostermann-Arena in Leverkusen gegeneinander in den Ring, doch schon jetzt liefern sie sich einen erneuten verbalen Schlagabtausch. Nachdem Chase seinen Kontrahenten in den vergangenen Wochen mit KI-Clips und Seitenhieben rund um Vanessa Nwattu (26) provoziert haben soll, holt Aleks nun massiv zum Gegenschlag aus. Gegenüber RTL machte der Realitystar deutlich, dass ihn vor allem störe, wenn andere Personen mit hineingezogen werden. "Dritte einzubeziehen, finde ich nicht in Ordnung", erklärte er und legte gegen Chase direkt nach.

Konkret wirft Aleks Chase vor, mit aufgeblasenen Zahlen zu arbeiten: "Er hat gefälschte Follower und gefälschte Boxstatistiken. Alles ist fake!", schießt er in die Kamera. Als Beweis führt er an, dass seine eigenen Videos mit Chases Gesicht viral gehen, während dessen restliche Inhalte kaum Reaktionen erzielen. "Ich habe ein Fünftel seiner Follower und mehr Views. Wie ist das möglich? Dieser Typ ist ein Clown, ein Blender", so der Realitystar. Auch boxerisch sieht Aleks seinen Gegner klar im Hintertreffen: "Ich boxe seit zweieinhalb Jahren, dieser Typ boxt schon seit sechs oder sieben Jahren, und für diese Zeitspanne ist seine Technik wirklich furchtbar." Sein erklärtes Ziel für den Kampfabend ist denkbar klar: "Chase K. o. zu schlagen, denn er ist sehr respektlos."

Chase hatte die Stimmung mit KI-Videos und Seitenhieben über Aleks' Ex-Verlobte Vanessa Nwattu angeheizt. Aleks behauptete gegenüber dieser Provokation, Dritte heraushalten zu wollen – um dann aber dennoch einen Seitenhieb in Richtung Chase zu landen: "Ich bin also nicht nur der Schöpfer von Vanessa, sondern auch von Chase." Hintergrund ist, dass Aleks und Vanessa gemeinsam an Temptation Island VIP und Prominent getrennt teilgenommen hatten, wo Aleks mehrfach andeutete, sie verdanke ihm ihren Bekanntheitsgrad. Diesen Anspruch überträgt er nun auch auf Chase, dessen Reichweite er angeblich erst durch ihren Beef mit angeheizt habe.

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Collage: Imago, Imago Collage: Aleks Petrovic und Chase DeMoor

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RTL Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"