Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner belästigt Anwohner

Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) in Palermo sorgen für Unmut unter der Bevölkerung. Nachdem das Paar am 31. Mai standesamtlich in London geheiratet hatte, wird auf Sizilien nun in großem Rahmen weitergefeiert – und das über drei Tage. Rund um den Palazzo Gangi und die Piazza Croce dei Vespri hat die Polizei einen regelrechten Sicherheitskordon errichtet, mehrere Plätze wurden gesperrt, Mülltonnen entfernt und Flugverbotszonen für Drohnen eingerichtet. Laut Daily Mail wurden mehr als 50 Bodyguards aus Rom und London eingeflogen, um die Sicherheit bei dem Großereignis zu gewährleisten. Die Kosten für das Hochzeitsspektakel werden auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Dass so vieles in der Stadt kurzerhand geschlossen oder abgesperrt wurde, stößt vielen Einheimischen sauer auf. Dutzende Protestplakate tauchten in der Innenstadt auf, auf denen in Italienisch und Englisch zu lesen war: "Palermo ist nicht zu vermieten" oder "Unser Platz ist nicht euer Wohnzimmer." Eine Geschäftsinhaberin sagte dem Guardian, die Stadt wirke wegen der Feierlichkeiten wie "ein Freizeitpark", eine andere Einwohnerin meinte, es sei "nicht richtig, die Stadt lahmzulegen – ich könnte es verstehen, wenn es um den Papst ginge, aber nicht bei einer Sängerin." Anwohner, deren Balkone auf den Veranstaltungsort blicken, wurden gebeten, ihre Fensterläden geschlossen zu halten, Geschäfte auf dem Platz mussten früher schließen. Berichten zufolge sollen sie dafür mit 1.000 Euro entschädigt werden.

Palermos Bürgermeister Roberto Sgalla zeigte sich gegenüber der Zeitung La Repubblica dennoch erfreut über die Wahl des Paares: "Die Tatsache, dass eine Weltklassekünstlerin wie Dua Lipa Palermo für ihre Hochzeit ausgewählt hat, bestätigt, wie attraktiv die Stadt heute auf internationaler Ebene ist." Dua und Callum hatten die Mittelmeerinsel bereits ein Jahr zuvor auf einer Urlaubsreise kennengelernt und sich in die Stadt verliebt. Für die Feierlichkeiten haben sich das Paar und ihre Gäste im Villa Igiea Hotel eingemietet, wo sie eine gesamte Etage mit Suiten gebucht haben sollen.

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Instagram / gallagher_anais Dua Lipa und Callum Turner beim Oasis-Konzert, Juli 2025

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025

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IMAGO / ABACAPRESS Dua Lipa und Callum Turner im Januar 2025