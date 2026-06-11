Cindy Crawford ehrlich: So denkt sie wirklich über Facelifts

Cindy Crawford (60) spricht offen über Beautyeingriffe – und überrascht mit einer klaren Haltung zu Facelifts. In der neuen Folge des Podcasts "Gloss Angeles" erzählt das Supermodel, dass es mit seiner Freundin Sonia Kashuk einen ganz besonderen Pakt geschlossen hat: Die beiden wollen sich selbst keinem Lifting unterziehen. Gleichzeitig betont Cindy, andere Leute für ihre Eingriffe nicht zu verurteilen. "Ich finde, jedem das Seine." Besonders ein prominentes Beispiel hat sie dabei im Kopf: Realitystar Kris Jenner (70), mit der sie befreundet ist und deren verändertes Aussehen im vergangenen Jahr für viel Gesprächsstoff sorgte. Für Cindy steht fest, dass Kris nach ihren Eingriffen "fantastisch" aussehe.

Im Gespräch macht die Modeschönheit deutlich, dass sie keine feste Altersgrenze für Operationen sieht – nur eines stellt sie klar: "Sicher nicht mit 20", sagt sie über Facelifts. Stattdessen plädiert Cindy dafür, kosmetische Behandlungen so lange wie möglich hinauszuzögern. Das gilt für sie auch beim Thema Haarefärben. Sie rät jüngeren Fans, mit Colorationen zu warten: Es sei besser, erst später damit anzufangen, weil man sich sonst früh an den Färbeprozess binde. Rückendeckung bekommt sie dabei von ihrem Ehemann Rande Gerber (64). Der Unternehmer, mit dem sie seit 1998 verheiratet ist und die Kinder Presley (26) und Kaia (24) hat, liebe ihren natürlichen Look und möge nicht einmal viel Make-up. Wenn Cindy sich von anderen Ergebnissen von Schönheits-OPs beeindrucken lässt, erinnert sie sich nach eigener Aussage immer wieder an ihren Vorsatz, sich selbst nicht unters Messer zu legen.

Trotz aller Beautythemen stellt Cindy klar, dass für sie ein anderer Punkt im Mittelpunkt steht: das Älterwerden an sich. Sie beschreibt das Altern im Podcast als Privileg – auch, weil sie bereits Freundinnen und Freunde verloren hat. "Ich gehöre zu den Glücklichen, Leute. Jeder Tag, den wir hier verbringen, ist ein echtes Geschenk", so Cindy. Die Amerikanerin beschäftigt sich schon länger offen mit den Veränderungen ihres Körpers und Gesichts und hat erklärt, dass sich etwa frühe Fotoshootings wegen hängender Augenlider schwieriger anfühlen. Umso wichtiger scheint es ihr heute zu sein, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Dabei betont sie, dass Empowerment für Frauen auch bedeutet, frei entscheiden zu dürfen: Wer etwas an sich stört und die Mittel dazu hat, solle kosmetische Behandlungen in Anspruch nehmen können – und wer sich ohne Eingriffe gut fühlt, dürfe diesen Weg genauso gehen.

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Getty Images Cindy Crawford 2025

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Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)

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Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der W Magazine's Best Performances Party in Los Angeles

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