So bleibt Musiklegende Lenny Kravitz auch mit 62 noch topfit

Lenny Kravitz (62) packt aus, wie er es in seinem Alter schafft, noch immer einen durchtrainierten Rockstar-Body zu haben – und seine Methoden sind alles andere als gewöhnlich. Im Gespräch mit Men's Health verrät der Sänger, dass er oft bis zum späten Nachmittag nichts isst und seine erste Mahlzeit sehr spät einnimmt. Bewusst geplant ist das laut Lenny aber nicht, er empfindet es einfach als seinen natürlichen Rhythmus. Statt sich auf Trend-Diäten, Fitness-Apps oder strikte Pläne zu verlassen, hört der Musiker lieber auf sein Bauchgefühl – und auf ein ganz bestimmtes Kleidungsstück, das ihm genau sagt, wie es um seine Form steht.

Seinen Fortschritt im Fitnessstudio verfolgt er nicht mit Tabellen oder Tracking-Programmen, sondern mit einem simplen Check im Alltag: seinen Hosen. "Ich kann alles daran ablesen, wie mir meine Hose sitzt. Wenn meine Hose ein bisschen eng ist, weiß ich, dass ich aus der Form komme", beschreibt der Rockstar seine ganz persönliche Kontrolle. Passend dazu trainiert Lenny im Gym sogar in Jeans und manchmal auch in Lederhosen. Der Grund dafür ist für ihn ganz praktisch: "Ich trete auf der Bühne in Leder, Jeans oder was auch immer auf, also sind das die Hosen, die ich auch fürs Training trage. Das bedeutet auch, dass ich jederzeit und überall ein Workout einbauen kann."

Hintergrund für das konsequente Fitnessprogramm ist laut der New York Post ein Weckruf, den der Sänger kurz vor seinem 50. Geburtstag erlebte. Berichten zufolge fühlte er sich aufgebläht und unwohl in seinem eigenen Körper, was ihn dazu veranlasste, einige Dinge zu ändern. Um seine Ziele zu erreichen, zog er für ein halbes Jahr zu seinem Personal Trainer und langjährigen Freund Dodd Romero. Der radikale Lebenswandel scheint sich auszuzahlen. Doch nicht nur der Musiker möchte sich im Alter fit halten. Auch Hollywood-Star Denzel Washington (71) bekam vor zwei Jahren einen echten Aha-Moment – und beschloss, wieder in Form zu kommen. Für seinen Neustart holte er sich ausgerechnet Unterstützung von Lenny und engagierte prompt dessen Fitnesstrainer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz spricht bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz und Denzel Washington, Oktober 2002