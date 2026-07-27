Mihaela kehrt an Felix Baumgartners (†56) Sterbeort zurück

Ein Jahr nach dem Tod von Felix Baumgartner (†56) kehrt seine Lebensgefährtin Mihaela Schwartzenberg an den Unglücksort in Italien zurück. Dort hatte der berühmte Extremsportler im Juli 2025 einen tödlichen Gleitschirmunfall erlitten und war auf eine Hotelanlage gestürzt. Auf Instagram schildert Mihaela nun in bewegenden Worten, wie sie genau an jenem Ort, an dem Felix starb, eine Kerze anzündete – mitten in einem heftigen Sommerregen. "Als ich meine Augen öffnete, war da ein riesiger, klarer Regenbogen. Ich musste lächeln. Felix hat mir immer Regenbögen geschickt, weil er wusste, wie sehr sie mich glücklich machen...", schreibt sie in dem Posting.

Mihaela hat für den Gedenkbesuch auch im selben Hotel übernachtet und dabei sogar dasselbe Zimmer gebucht wie damals. Sie besuchte das Restaurant, das sie einst gemeinsam mit Felix aufsuchte, sowie den Strand, an dem die beiden regelmäßig badeten. Vor Ort traf sie außerdem langjährige Freunde, die ihr nach dem Unglück beistanden. Der Besuch habe ihr geholfen, mit der Tragödie abzuschließen, schreibt sie und ergänzt: "Ich habe jetzt erst das gefühlt, was ich vor einem Jahr nicht konnte. Damals war der Schock zu groß und es gab zu viele Dinge zu erledigen." In ihrem Posting spricht sie zudem von der Wut auf Menschen, die sie enttäuscht haben: "Wer ein wahrer Freund von Felix war, der versteht, dass Felix ein erwachsener Mann war, nicht nur ein Kind oder ein bequemer Freund. Dieser Mann hätte gerne gesehen, dass seine wahren Freunde für mich da wären."

Mihaela hatte sich nach Felix' Tod lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Erst im April dieses Jahres wandte sie sich ausführlicher an ihre Follower und erklärte dabei, warum sie so lange keine Interviews gab und die Kameras mied. Sie berichtete von Unterstützung aus dem engsten Kreis sowie von bis dato völlig Unbekannten, die ihr in der schweren Zeit beigestanden hatten. Nach dem Tod des Extremsportlers hatte es aber auch Streit ums Erbe zwischen ihr und seiner Familie gegeben. In einem weiteren Posting, das kürzlich erschien, machte sie ihrem Ärger darüber Luft. In ihrem aktuellen Beitrag stehen nun jedoch nur Felix und sie im Mittelpunkt – ihre gemeinsamen Lieblingsorte, vertraute Rituale und Momente, die sie mit ihrer Beziehung verbindet. Der Regenbogen bekam für Mihaela dabei offenbar eine ganz besondere Bedeutung als Erinnerung an die Zeit mit Felix und das Lächeln, das er ihr durch kleine Gesten ins Gesicht zaubern konnte.

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Instagram / mihaelaradulescuschwartzenberg Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner

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ActionPress / Patrick Rideaux / PicturePerfect Felix Baumgartner und Mihaela Schwartzenberg, Extremsportler und Moderatorin

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ActionPress / Seyfferth, Peter Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner, Februar 2017