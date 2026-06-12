Knicks-Sieg: Whoopi Goldberg bricht vor Freude zusammen

Whoopi Goldberg (70) hat es wieder getan: In der US-Talkshow "The View" brach die Schauspielerin bei einem Live-Auftritt vor Begeisterung zusammen – und das im wörtlichen Sinne. Als die Moderatorin und ihre Kolleginnen Sara Haines und Sunny Hostin im New-York-Knicks-Shirt an den Studiotisch traten, wurde der Jubel für Whoopi einfach zu viel. Die Schauspielerin fiel vor Freude in ihren Stuhl zurück, während das Publikum tobte. Auslöser für den emotionalen Zusammenbruch war das spektakuläre Comeback der Knicks in Game 4 der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs.

Was war passiert? New York hatte am Vorabend im Madison Square Garden einen Rückstand von 29 Punkten aufgeholt und das Spiel mit 107 zu 106 gewonnen – und damit die Serie auf 3:1 gestellt. Whoopi war selbst vor Ort in der Arena dabei und fasste das Spielgeschehen in der Sendung mit den Worten zusammen: "Die Knicks erzielten das größte Comeback in der NBA-Geschichte. Das war das größte und das schlimmste Spiel in einem. Aber für mich war es das größte Spiel, das ich je als Sportfan erlebt habe." Anschließend standen sie und Sunny auf und spielten gemeinsam einzelne Spielzüge des Abends im Studio nach. "Das war die beste Art, den Menschen zu sagen: Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist", sagte die Schauspielerin.

Dass Whoopi einen Fan-Kollaps in der Sendung hinlegt, ist allerdings keine Neuheit – die Schauspielerin hat dieses Kunststück schon mehrfach vorgeführt, etwa bei Neuigkeiten rund um Ben Affleck (53) und Jennifer Lopez (56) oder bei Berichten über das Real-Housewives-Franchise. Auch ihre Knicks-Begeisterung ist für die Show längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt war die Stimmung rund um die NBA-Finals ohnehin schon auf dem Siedepunkt: Das Spitzenspiel zog auch prominente Zuschauer wie Ben Stiller (60), Fat Joe und Timothée Chalamet (30) in die Arena.

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Getty Images Whoopi Goldberg auf der Pariser Fashion Week im Januar 2025

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Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

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Getty Images Ben Stiller während Spiel 1 der NBA Finals 2026 zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks in San Antonio