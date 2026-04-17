So kommt Laura Lettgen und Nadjas Läster-Podcast bei Fans an

Ihr gemeinsamer Podcast "Läster, Schwester!" läuft offenbar richtig gut: Laura Maria Lettgen (30) und Nadja Großmann haben ihr neues Format im März dieses Jahres gestartet – und die Resonanz der Fans überrascht selbst Host Laura, die vielen wegen Sophia Thomallas (36) Spitznamengebung auch als "Laura Blond" bekannt sein dürfte. Im Promiflash-Interview zieht die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin jetzt ein erstes Zwischenfazit und zeigt sich begeistert vom Zuspruch. "Ich hätte niemals gedacht, dass unser Podcast 'Läster, Schwester!' so gut ankommt", gesteht die Social-Media-Persönlichkeit. Für sie sei das Format längst mehr als nur ein Projekt: "Das ist mein Baby, und ich gehe sehr darin auf."

Dass der Podcast so gut ankommt, überrascht Laura zwar, aber eigentlich habe sie immer gewusst, dass Deutschland reif dafür sei. "Wir alle lieben es zu lästern, und ich glaube, Nadja und ich sind die perfekte Besetzung dafür", resümiert sie gegenüber Promiflash. Bei der Themenwahl gehen die beiden jedoch nicht völlig unbekümmert vor. So achtet Laura besonders darauf, keine Spoiler über große Produktionen zu verbreiten: "Bei Millionenproduktionen oder so kann man nicht einfach hingehen und irgendwelche Sachen vorwegnehmen." Trotzdem verspricht sie den Zuhörern einige pikante Einblicke: "Wir haben natürlich schon ein paar spicy Sachen, die uns da mal zu Ohren gekommen sind. Da nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund."

Den Grundstein für ihr gemeinsames Projekt legten die beiden mit ihrer Tätigkeit als Influencerinnen sowie ihren Teilnahmen an verschiedenen Trash-Formaten. Laura kündigte die Neuigkeit auf Instagram an und forderte ihre 208.000 Follower auf, dem Podcast-Kanal zu folgen. Damals schwärmte sie bereits, so etwas habe es bisher noch nicht gegeben. Die kesse Blondine, die gerne polarisiert, wurde 2019 durch ihre Teilnahme an der Dating-Show Love Island einem breiteren Publikum bekannt. Im Anschluss baute sie ihre Bekanntheit weiter aus – unter anderem durch Auftritte in Formaten wie Are You The One? und Kampf der Realitystars. Nadja kennt man seit 2023, als sie sich in die RTL+-Show Love Fool stürzte.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, RTLZWEI Collage: Laura Maria Lettgen und Nadja Großmann

Anzeige Anzeige

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Laura Maria Lettgen, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025