König Charles stichelt gegen Camilla mit lustigem Spruch

König Charles III. (77) hat bei einem Besuch auf der Isle of Man für einen Lacher gesorgt – und dabei seine Frau Königin Camilla (79) aufs Korn genommen. Bei dem Termin traf der britische Monarch auf James Fenton, einen 104-jährigen Kriegsveteranen, dem er bereits beim 80. Jahrestag des VJ-Day begegnet war. Als James den König bat, seiner Frau Grüße auszurichten, konterte Charles laut Hello! mit einem schelmischen Spruch: "Das mache ich. Sagen Sie mir bloß nicht, dass Sie auch einer von denen sind, die mit ihr getanzt haben."

Der Witz des Königs hat einen realen Hintergrund: Königin Camilla ist für ihre Leidenschaft für das Tanzen bekannt und wurde bei verschiedenen Gedenkveranstaltungen schon häufiger beim Tanzen mit Kriegsveteranen gesichtet. So tanzte sie etwa im Jahr 2015, damals noch als Herzogin von Cornwall, beim 70. Jahrestag des VJ-Day mit dem Zweiten-Weltkrieg-Veteran Jim Booth. Darüber hinaus nimmt die Königin sogar Ballettunterricht, um fit zu bleiben. TV-Moderatorin Angela Rippon verriet kürzlich: "Ich habe sie dazu überredet, ein Silver Swan zu werden, und sie nimmt die Kurse sehr ernst, weil wir darüber gesprochen haben, wie Tanzen wirklich eine brillante Möglichkeit ist, fit zu werden und zu bleiben." Der Besuch auf der Isle of Man war übrigens der erste offizielle Besuch von Charles auf der Insel als Monarch.

Charles ist nicht zum ersten Mal mit einem humorvollen Seitenhieb auf Kosten seiner Frau aufgefallen. Bereits 2022 sorgte er für Heiterkeit, als Camilla ihn während eines royalen Fototermins in Kigali, Ruanda, zur Eile antrieb. "Sie ist sehr bestimmend", scherzte der König damals lachend. Auch bei ihrem 20. Hochzeitstag im vergangenen Jahr bewies er Humor: Beim Staatsbankett in Italien, zu dem das Paar während eines Staatsbesuchs eingeladen war, witzelte er in seiner Rede: "Heute ist, wie Sie wissen, der 20. Hochzeitstag der Königin und meiner. In diesem Sinne muss ich sagen, es ist wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Präsident, dieses kleine romantische Abendessen für zwei bei Kerzenschein zu veranstalten."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III trifft den Burma-Veteranen James Fenton bei Heroes On The Water Isle of Man in Port Soderick

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026

Anzeige