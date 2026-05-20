Unterwegs in NYC: Dylan O'Brien hält Händchen mit Freundin

Dylan O'Brien (34) und seine Freundin Rachael Lange (28) sind mal wieder als Paar zu sehen – und diesmal in der Weltstadt New York City. Der Schauspieler schlenderte Hand in Hand mit dem Model durch die Straßen der Stadt, ihr gemeinsamer Hund trottete entspannt an der Leine mit. Dylan präsentierte sich dabei in einem ärmellosen grünen Shirt, das seine Arme gut zur Geltung brachte, und kombinierte dazu bunte Regenbogenshorts. Rachael setzte auf einen entspannten Look mit einem Betty-Boop-T-Shirt und schwarzen Shorts. Fotos des Ausflugs veröffentlichte Just Jared.

Das Paar macht nur selten gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit. Zuletzt hatten Dylan und Rachael im Februar bei den Independent Spirit Awards 2026 in Los Angeles gemeinsam auf sich aufmerksam gemacht, wo Dylan für seine Hauptrolle im Film "Twinless" als Bester Hauptdarsteller nominiert war. Ihr abendlicher Spaziergang durch New York ist damit mal wieder ein seltener Einblick in ihr gemeinsames Alltagsleben.

Die ersten Liebesgerüchte um Dylan und Rachael tauchten im Januar 2023 auf, als die beiden bei der Pariser Fashion Week Hand in Hand gesichtet wurden. Im Oktober desselben Jahres teilte das Model auf Instagram Bilder vom gemeinsamen Kürbiskaufen und einem Spaziergang durch den Wald – beide Male verliebt Händchen haltend. Rachael ist neben ihrer Tätigkeit als Model auch als Kräuterkundlerin und Fotografin aktiv. Beruflich hat Dylan derweil ebenfalls Neues zu verkünden: Er wird gemeinsam mit Hudson Williams (25) in dem Thriller "Apparatus" vor der Kamera stehen.

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Getty Images Dylan O'Brien, Schauspieler

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Getty Images Rachael Lange und Dylan O'Brien bei den Film Independent Spirit Awards 2026

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Getty Images Dylan O'Brien, Januar 2025