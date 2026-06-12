Brooklyn schwänzt Papa David Beckhams Hollywoodstern-Moment

Für David Beckham (51) ist es ein ganz besonderer Moment: Der Ex-Fußballer bekommt heute seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Bei der emotionalen Zeremonie in Los Angeles werden ihm seine Ehefrau Victoria Beckham (52) sowie sein enger Freund Tom Cruise (63) zur Seite stehen. Doch eine Person glänzt trotz räumlicher Nähe durch Abwesenheit: Davids ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27), der selbst in Los Angeles lebt, wird bei dem besonderen Ereignis nicht dabei sein.

Wie ein Insider gegenüber Metro berichtete, lebt Brooklyn weniger als 20 Minuten vom Veranstaltungsort entfernt – und bleibt dennoch weg. "Brooklyn wohnt weniger als 20 Minuten vom Veranstaltungsort entfernt, wird aber nicht erscheinen. Nach allem, was zwischen ihnen passiert ist, wäre das nicht der richtige Zeitpunkt oder Ort für ein Familientreffen", so die Quelle. Über Davids Freude an dem Ehrentag verriet dieselbe Person: "David kann den Moment der Sternenzeremonie kaum erwarten. Victoria wird an seiner Seite sein, und ihre Rede ist unglaublich bewegend. Sein enger Freund Tom Cruise wird ebenfalls seine Karriere würdigen, was ein riesiger Moment für ihn sein wird."

Der Grund für das Fernbleiben dürfte im heftigen Familienzwist liegen, der im Januar dieses Jahres öffentlich eskalierte. Brooklyn veröffentlichte damals ein Instagram-Statement, in dem er seinen Eltern vorwarf, seine Beziehung "von Anfang an ruinieren zu wollen" und Lügen in die Presse zu streuen. "Ich habe jahrelang geschwiegen und alle Anstrengungen unternommen, diese Angelegenheiten privat zu halten", schrieb er damals. Victoria reagierte darauf und betonte, sie und David hätten stets versucht, die besten Eltern zu sein: "Wir lieben unsere Kinder so sehr. Alles, was wir je versucht haben, war, unsere Kinder zu schützen und zu lieben."

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Getty Images Brooklyn und David Beckham, 2019

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Getty Images David Beckham beim Pressetag der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham