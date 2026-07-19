Ohne Brooklyn: Victoria Beckham feiert ihren Parfum-Launch

In New York hat Victoria Beckham (52) jetzt ihr neues Parfum Portofino '97 gefeiert – und dabei gleich einen stimmungsvollen Familienmoment inszeniert. Beim Pop-up-Launch im Caffe Paradiso war die Modedesignerin nicht allein: Ehemann David Beckham (51) sowie die drei Kinder Romeo (23), Cruz (21) und Harper (15) begleiteten sie zu dem Anlass. Besonders herzlich zeigte sich Victoria mit Sohn Romeo, mit dem sie vor den Kameras kuschelte, bevor die ganze Familie für ein gemeinsames Foto zusammenkam. Wie der Mirror berichtet, fehlte auch bei diesem Event ein Familienmitglied: Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27).

Brooklyn ist bereits seit Längerem aus dem öffentlichen Familienleben der Beckhams verschwunden. Zu Harpers 15. Geburtstag Anfang Juli war er der Einzige aus der Familie, der ihr online keine Glückwünsche schickte. Auch das vergangene Weihnachtsfest und Davids 50. Geburtstag feierte er nicht mit. Statt einer Annäherung an seine Familie machte Brooklyn zuletzt mit einem Werbespot für den Lieferdienst DoorDash Schlagzeilen, in dem er den Familienstreit offen andeutet. Darin hält er eine Handvoll WM-Tickets in die Kamera und sagt: "Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 von zu Hause aus verfolge... Das ist eine lange Geschichte." Laut Daily Mail soll er für den Clip umgerechnet rund 885.000 Euro kassiert haben.

Die Aktion kam in Familienkreisen offenbar gar nicht gut an. Ein Insider sagte gegenüber dem Portal: "Einen Werbespot über die Entfremdung von der Familie zu drehen, als wäre es ein Witz, während die Familie am Boden zerstört ist und seine Schwester sowie Großeltern untröstlich sind, ist schockierend. Besonders von jemandem, der behauptet, er wolle Frieden und Privatsphäre." Brooklyns Verhältnis zu seinen Eltern war Anfang des Jahres endgültig öffentlich zerbrochen, als er in einem mehrseitigen Statement auf Instagram seinen Eltern vorwarf, ihn in seiner Kindheit kontrolliert zu haben, sich bei seiner Hochzeit unangemessen verhalten zu haben und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) schlecht behandelt zu haben.

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Instagram / victoriabeckham Familie Beckham bei Victorias Parfum-Launch, Juli 2026

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Sohn Romeo, Juli 2026

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Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham beim Pop-up-Launch ihre Parfumes Portofino '97, Juli 2026

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