Daniel Boschmann schießt heftig gegen WM-Halbzeitshow 2026

Moderator Daniel Boschmann (45) sorgt mit einem Wutausbruch im Netz für Gesprächsstoff: In einer aktuellen Diskussion rund um die WM 2026 macht Daniel klar, was er von der geplanten Halbzeitshow hält – nämlich gar nichts. In einem Clip aus dem Frühstücksfernsehen, der auf TikTok kursiert, schimpft der TV-Star über den Hype um die Showeinlage und lässt auch an zusätzlichen Trinkpausen auf dem Platz kein gutes Haar. Seine Kollegin Karen Heinrichs (52) sieht das ganz anders und verteidigt die Show als Highlight des Turniers. Während die beiden Moderatoren hitzig diskutieren, mischen sich zahllose Fans in die Debatte ein – und liefern sich in den Kommentaren einen regelrechten Schlagabtausch über Sinn und Unsinn der langen Pausen.

In der Debatte prallen im Netz zwei Lager aufeinander. Unter dem TikTok-Video diskutieren viele Nutzer darüber, ob eine größere Showeinlage mitten im WM-Finale überhaupt zum Sportereignis passt. Ein Fan schrieb: "Alle überreagieren richtig. Es sind einfach nur mal 15 Minuten, man kann auch übertreiben." Andere sehen das völlig anders und fürchten, dass die Spieler durch die zusätzliche Pause aus dem Rhythmus geraten. So heißt es in einem weiteren Kommentar: "Die Spieler werden doch kalt und unkonzentriert. Der Fokus geht doch verloren." Gleichzeitig zeigt ein anderer Kommentar, dass die Show auch ein ganz neues Publikum anziehen könnte: "Der einzige Grund, warum ich mir das Finale angucken werde, wird BTS sein."

Die WM 2026 sorgt ohnehin schon seit Wochen für Gesprächsstoff. Das Turnier, das ab dieser Woche in den USA, Kanada und Mexiko startet, steht nicht nur wegen der Showeinlagen im Fokus, sondern auch wegen der Besetzung der teilnehmenden Nationalmannschaften. So musste etwa die deutsche Torhüterlegende Manuel Neuer (40) zuletzt wegen Muskelproblemen pausieren und verpasste das DFB-Pokal-Finale – ein Rückschlag kurz vor dem Start des großen Turniers.

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Imago Moderator Daniel Boschmann im Juni 2024 in Berlin

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Getty Images Daniel Boschmann, TV-Moderator

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Getty Images Daniel Boschmann bei der "Barbie""-Premiere in Berlin, Juli 2023