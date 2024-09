Schreckmoment: Daniel Boschmann erstickte fast im Restaurant

Ein Restaurantbesuch endete für Daniel Boschmann (43) mit einem Heimlich-Manöver. Der Moderator war im Berliner Lokal "Borchardt" zu Gast, als ein Stück Brot ihm plötzlich zum Verhängnis wurde. Bei Instagram erzählt Boschi seinen Fans von dem beängstigenden Moment. "Das Restaurant ist bumsvoll, jeder Tisch besetzt. [...] Auf einmal steht ein Typ mitten im Restaurant auf und kriegt keine Luft mehr. Und wird langsam weiß, Augen aufgerissen. Dann schreit jemand: 'Wir brauchen einen Arzt!' Stille im Restaurant", beschreibt der "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star die Situation. Die Gäste schienen sich in einer Art Schockstarre zu befinden, keiner reagiert. Erst ein Kellner half Daniel schließlich mittels Heimlich-Manöver, seine Luftröhre freizukriegen: "Der hustet einmal, kriegt endlich wieder Luft. [...] Der Typ war ich!"

Etwas Gutes hat sein Erstickungsanfall für Boschi aber doch – denn ihm wurde bewusst, wie wichtig Erste-Hilfe-Kenntnisse im Alltag sein können. Er will sich jetzt ein Beispiel an dem Kellner nehmen und einen Kurs besuchen. "Wie geht Erste Hilfe, wenn's wirklich so weit ist? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht mehr", gibt der 43-Jährige zu. Er appelliert auch an seine Community, einen Auffrischungskurs zu besuchen. Denn offenbar wusste in seiner Situation außer dem Kellner niemand, was zu tun ist. Auch der ebenfalls anwesende Fußballstar Bastian Schweinsteiger (40) und seine Frau Ana Ivanović (36) konnten nur hilflos zusehen.

Wenn Boschi sich nicht gerade vor dem Ersticken retten lassen muss, begeistert er die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Neben dem Frühstücksfernsehen sieht man ihn auch immer wieder in anderen Formaten. So durfte er vergangenes Jahr in eine völlig neue Rolle schlüpfen – nämlich in die des Waschbären bei The Masked Singer. Doch schon nach der zweiten Folge musste der gebürtige Hildesheimer seine Maske abnehmen. Für Daniel eine Enttäuschung, denn er hätte das Publikum gerne noch länger an der Nase herumgeführt, wie er im Netz verriet: "Ich möchte ehrlich mit euch sein. Ich bin traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Ich hatte noch so viel vor."

Getty Images Daniel Boschmann bei der "Barbie""-Premiere in Berlin, Juli 2023

ProSieben/Willi Weber Daniel Boschmann bei "The Masked Singer"

