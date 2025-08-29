"Ein Liter Schnodder": Daniel Boschmanns größte Flirtpanne

Wenn Daniel Boschmann (44) flirtet, fühlt sich so manche Frau direkt in einen Slapstick-Film hineinversetzt – zumindest lässt das die jüngste Offenbarung vermuten, die der Moderator über seine Fähigkeiten als Frauenheld teilte. Im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" sprach er mit Moderatorin Gülcan Kamps (42) offen über den wohl peinlichsten Flirtversuch, den er je unternommen hat: Während seiner Joggingrunde sah er regelmäßig eine attraktive Frau, die ebenfalls ihre Runden lief. Nach unzähligen Begegnungen fasste er sich schließlich ein Herz und entschied, sie beim nächsten Aufeinandertreffen anzusprechen. Doch genau in dem Moment, als er sie lächelnd auf sich aufmerksam machte, passierte das schleimige Missgeschick.

"Als ich gerade Luft hole, um sie anzusprechen, läuft mir ein Liter Schnodder aus der Nase", berichtete Daniel, dem dieses Erlebnis bis heute die Schamesröte ins Gesicht treibt. Gülcan, die den Bericht gespannt verfolgte, konnte sich vor Lachen kaum halten: "Von all den Geschichten, die ich in 42 Jahren gehört habe, ist diese auf Platz eins", so die Moderatorin begeistert. Wie die Frau mit der ungewöhnlichen Kontaktaufnahme umging, verriet Daniel nicht, doch fand er einige Zeit später schließlich sein Glück: Berichten zufolge ist er seit 2017 glücklich verheiratet.

Im SWR3-Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" treffen sich jeden Monat zwei Prominente, die sich zuvor noch nie begegnet sind, um gemeinsam zu podcasten, zu diskutieren und in die Welt des anderen einzutauchen. Daniel und Gülcan, die beide seit Jahren als quirlige TV-Persönlichkeiten bekannt sind, sorgten in dieser Folge für zahlreiche Lacher und bewiesen, dass genau die Momente, in denen man vor Scham am liebsten im Erdboden verschwinden würde, einige Zeit später zu den besten Geschichten werden.

Imago Moderator Daniel Boschmann im Juni 2024 in Berlin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, September 2024

Daniel Boschmann beim Fotocall für Dancing on Ice in Köln