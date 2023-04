Daniel Boschmann ist enttäuscht nach "Masked Singer"-Aus!

Daniel Boschmann (42) musste die Maske schon absetzen! Gestern wurde bei The Masked Singer die Identität des zweiten Prominenten gelüftet: Nachdem in der vergangenen Woche das Känguru aka Jan Josef Liefers (58) hatte gehen müssen, schied diesmal der Waschbär aus. Darunter verbarg sich niemand Geringerer als der "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderator. Im Netz teilt Daniel nun seine Enttäuschung über seinen frühen Exit.

"Ich möchte ehrlich mit euch sein. Ich bin traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Ich hatte noch so viel vor", meldet er sich auf Instagram zu Wort. Am Ende sei Daniel aber vor allem dankbar für seine Zeit in der Show: "Ich liebe den Waschbären wirklich und bin glücklich, dass ich ihn leben durfte." Die Sendung sei so liebevoll gestaltet und er habe jede Sekunde genossen. "Das war ein Erlebnis, dass ich so kurz danach kaum in Worte fassen kann", schwärmte das TV-Gesicht weiter.

Die Enthüllung von Daniel als Waschbär überraschte das Rateteam – lediglich Ruth Moschner (46) vermutete ihn hinter dem süßen Tierchen. Rea Garvey (49) tippte aufgrund der Tanzmoves eher auf Joko Winterscheidt (44) oder Joachim Llambi (58). "Du tanzt besser, als du singst", stellte er nämlich eiskalt fest.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Waschbär bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Daniel Boschmann, Moderator

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Waschbär bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de