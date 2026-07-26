Durch Udo Lindenberg: So kam Bandname Tokio Hotel zustande

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) lüfteten in einer ARD-Dokumentation ein lang gehütetes Geheimnis: Woher stammt eigentlich der Name ihrer Band Tokio Hotel? Die Antwort führt direkt zu einer großen Musiklegende – Udo Lindenberg (80). In der Doku "UDO Rebell. Rockstar. Ikone" outeten sich die Zwillinge als echte Fans des Rockstars und erklären, dass der Bandname ganz direkt auf dessen Einfluss zurückgeht. "Im Hotel zu wohnen, war auch immer unser großer Traum. Deshalb heißt unsere Band auch Tokio Hotel", verrät Bill in der Doku.

Die Begeisterung für Udo begann dabei schon in frühester Kindheit. "Udo tauchte schon bei uns im Kinderzimmer auf. Wir haben wegen Mutti Udo schon am Frühstückstisch gehört", erzählen die Brüder. Der Lieblingssong ihrer Mutter war damals "Sonderzug nach Pankow" – ein Stück, das Tom bis heute in guter Erinnerung geblieben ist. "Den hab ich ehrlicherweise als Kind nicht verstanden, aber 'Sonderzug' fand ich geil. Zug fahren klang nach Freiheit und darum ging's ja auch", sagt er rückblickend. Für Bill war Udo schlichtweg "unser Vorbild".

Ihre Ehrerbietung an die Rocklegende geht aber weit über die Dokumentation hinaus. Tokio Hotel nahm für das offizielle Tribute-Album "We Love Udo" den Klassiker "Na und?!" in einer modernen Version neu auf. Der Song handelt von einem Mann, der sich in einen anderen Mann verliebt – ein Thema, das Bill besonders nah geht. "Ich hatte fast das Gefühl, der ist für mich geschrieben. Und so geht es natürlich vielen in der Community", sagt er. Udo gilt seit Jahrzehnten als eine der prägendsten Figuren der deutschen Musikgeschichte.

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Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

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Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2006

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin