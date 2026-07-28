Christopher Nolans "Die Odyssee" wurde illegal auf X geleakt

Christopher Nolans (55) Kinofilm Die Odyssee ist am vergangenen Wochenende illegal auf X aufgetaucht. Ein Nutzer lud am Samstag, dem 25. Juli, die komplette, 172 Minuten lange Version des Epos auf der Social-Media-Plattform hoch. Innerhalb von knapp drei Stunden sammelte der Beitrag dabei mehr als 2,1 Millionen Aufrufe, bevor X das Video wieder löschte und das Konto des Nutzers sperrte. Variety beschrieb die Qualität der Raubkopie als hochwertig – obwohl der Film, in dem unter anderem Matt Damon (55), Anne Hathaway (43) und Robert Pattinson (40) mitspielen, eigentlich exklusiv im Kino zu sehen ist und von Nolan auf 70-mm-Film für spezielle Imax-Leinwände gedreht wurde.

Das Filmstudio Universal, das hinter "Die Odyssee" steht, reagierte umgehend auf den Piraterievorfall. "Wir wurden auf die unautorisierte Veröffentlichung des Films aufmerksam und haben umgehend Protokolle zur Entfernung eingeleitet. Wir nehmen Urheberrechtsverletzungen sehr ernst und werden alle geeigneten rechtlichen Mittel ausschöpfen, um unsere Inhalte und Rechte an geistigem Eigentum zu schützen", hieß es in einem Statement des Studios. Der Vorfall könnte für den verantwortlichen Nutzer schwerwiegende Folgen haben: Das Hochladen eines hochwertigen Kinofilms gilt im Vereinigten Königreich als Piraterie im kommerziellen Maßstab und kann mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren sowie unbegrenzten Geldstrafen geahndet werden.

Der Leak scheint dem Erfolg von "Die Odyssee" an den Kinokassen bislang keinen Abbruch zu tun. Seit seinem Start hat der Film weltweit 530 Millionen Euro eingespielt und damit sein Budget von 220 Millionen Euro deutlich übertroffen. Auch hierzulande läuft der Blockbuster stark: In Deutschland wurden am zweiten Kinowochenende mehr als 540.000 Tickets verkauft – bei sommerlichen Temperaturen, die das Publikum normalerweise eher von einem Kinobesuch abhalten. Musk, der sich im Vorfeld als lautstarker Kritiker des Films hervorgetan hatte, bezeichnete Nolan unter anderem als "anti-weißen Rassisten" wegen der Besetzung von Lupita Nyong'o (43) als Helena von Troja. Der Regisseur selbst verteidigte seine Entscheidung gegenüber Elle mit den Worten: "Es ist einfach unglaublich, mit ihr zu arbeiten, und ich war absolut verzweifelt darauf, dass sie die Rolle übernimmt."

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026