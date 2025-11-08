"Mentale Filter": So bietet Sara Ali Khan Hatern die Stirn

Sara Ali Khan (30) hat in einem Interview deutlich gemacht, wie sie mit der teils harschen Kritik umgeht, die sie als öffentliche Person immer wieder erfährt. Gegenüber Hindustan Times verriet die Schauspielerin ihre Strategie, sich durch einen "mentalen Filter" vor unnötig negativen Kommentaren zu schützen. Während sie konstruktive Kritik an ihrer Arbeit schätzt, lässt sie sich durch persönliche Angriffe nicht verunsichern. "Es ist definitiv nicht einfach, wenn Meinungen aus allen Richtungen auf einen einprasseln", sagte Sara und betonte, wie wichtig es sei, dabei mit sich selbst im Reinen zu bleiben.

Konstruktive Hinweise nehme sie ernst und sehe darin eine Chance. "Ich erinnere mich daran, dass konstruktive Kritik sich auf die Arbeit bezieht und mir hilft, zu wachsen, zu lernen und mich zu verbessern. Das schätze ich wirklich", so die Inderin. In bestimmten Fällen ziehe sie aber eine klare Grenze: "Aber wenn es persönlich wird oder die Absicht zu sein scheint, dich runterzuziehen statt aufzubauen, versuche ich, es nicht an mich heranzulassen. Ich habe erkannt, dass nicht jeder dich kennt, und nicht jeder muss das." Und sie gibt zu, dass auch sie nicht unverwundbar ist. Manchmal erwische sie Negativität trotzdem. "Ehrlich gesagt, als Mensch treffen mich Dinge an manchen Tagen mehr, als mir lieb ist. Und das ist okay", sagte sie. Dann ziehe sie sich auf Routinen zurück, suche Halt bei Familie und Freunden.

Sara hatte bereits in der Vergangenheit offen über schwierige Erfahrungen gesprochen, wie etwa über ihren schwierigen Weg zur Traumfigur. Rückblickend erzählte die TV-Bekanntheit, dass sie während ihrer College-Zeit bis zu 96 Kilogramm wog. "Ich war nicht übergewichtig, ich habe die Waage gesprengt", berichtete Sara laut Hindustan Times. Der Auslöser für ihre radikale Veränderung war ein Angebot von Regisseur Karan Johar gewesen – mit der klaren Ansage, sie müsse für die Rolle "die Hälfte von sich verlieren". Mit eiserner Disziplin nahm sie schließlich über 45 Kilo ab. Trotz der enormen körperlichen Veränderung gestand die Inderin jedoch: "Das geht nicht weg, niemals. Dieser Fettkomplex bleibt für immer im Gehirn."

Getty Images Sara Ali Khan in Mumbai, März 2024

Getty Images Sara Ali Khan, April 2023

Getty Images Sara Ali Khan beim Official Opening Night Party des 76. Cannes Filmfestivals, Mai 2023

