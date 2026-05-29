Helene Fischers "Heute Nacht" wird der offizielle WM-Song

Helene Fischer (41) ist zurück auf der großen Fußballbühne! Ihre brandneue Single "Heute Nacht" wird der offizielle WM-Song von MagentaTV für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Das berichtet Bild exklusiv. Für die Sängerin ist das eine besondere Rückkehr: Zwölf Jahre nach ihrem unvergesslichen Auftritt auf der Berliner Fanmeile, als sie gemeinsam mit Weltmeistern wie Bastian Schweinsteiger (41), Mario Götze (33) und Thomas Müller (36) "Atemlos durch die Nacht" sang, übernimmt sie erneut den musikalischen Part zum größten Fußballfest der Welt.

"Die WM ist das größte Fest des Fußballs – und Musik gehört einfach dazu. Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song 'Heute Nacht' – der erste Vorbote meines kommenden Studioalbums – gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird", sagte Helene laut Bild. Auch Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, zeigte sich begeistert: "Gemeinsam schaffen wir eine Hymne für einen unvergesslichen Fußballsommer für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und alle Fußball-Freunde da draußen." Der Song passt dabei auch praktisch zum Turnier: Da die Topspiele aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland abends zwischen 21 und 22 Uhr angepfiffen werden, läuft "Heute Nacht" quasi zur besten Sendezeit. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele live, davon 44 Partien exklusiv.

Neben Helene wartet MagentaTV mit einem prominenten Expertenteam auf. Thomas Müller, der schon 2014 auf der Fanmeile neben ihr stand, ist ebenso dabei wie Jürgen Klopp (58), Mats Hummels (37) und Jonas Hofmann. Auch Tom Kaulitz (36), bekannt als Mitglied von Tokio Hotel und bekennender Bayern-München-Fan, stößt als sogenannter Fan-Experte zum Team. Moderiert wird das Ganze unter anderem von Johannes B. Kerner und Laura Wontorra (37).

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Imago Helene Fischer, November 2025

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Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026

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Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin