Feuerwehreinsatz: Samira Yavuz rettet Entenfamilie vom Dach

Samira Yavuz (32) hat ihren Instagram-Followern kürzlich eine "wilde Nacht" angekündigt – doch statt Party-Content erwartete die Community eine tierische Geschichte. Auf dem Dach an Samiras Balkon hatte nämlich eine Entenmutter ihr Nest gebaut und dort Küken zur Welt gebracht. Da die Reality-TV-Bekanntheit im fünften Stock wohnt, machte sie sich große Sorgen um die Sicherheit der kleinen Tiere – und rief kurzerhand die Feuerwehr. Den Einsatz hielt sie in einem Video fest, das sie teilte. Die Rettungsaktion verlief jedoch alles andere als reibungslos. Die Feuerwehrleute hatten erhebliche Mühe, die Ente einzufangen, und brachen den Versuch schließlich in der Dunkelheit ab. Auch am nächsten Morgen wollte es nicht gelingen. "Leute, die sitzt da immer noch. Ich habe jetzt zwei Schüsseln Wasser hingestellt und Haferflocken. Ich glaube, Brot soll man nicht, darf man nicht. Keine Ahnung, was wir jetzt machen, ich weiß es nicht...", sagte Samira sichtlich ratlos in ihrer Story.

Zu dem Clip schrieb sie: "About last night und heute Mittag. Call me Ententante." Ihre größte Sorge formulierte sie dabei so: "Ich finde die Vorstellung einfach so traurig, dass die hier fünf Stockwerke in die Tiefe stürzen, weil sie dann doch noch nicht fliegen können." Doch das Schicksal sollte noch grausamer zuschlagen: Als Samira Stunden später nach dem Rechten sah, entdeckte sie zwei Raben auf dem Dach. "Leute, ich bin so sauer, ich komme hier grad an, gucke und denke mir: 'Was machen diese zwei fetten, schwarzen Raben da?'", berichtete sie. Obwohl sie die Vögel verscheuchte, war der Schaden bereits angerichtet. Von ursprünglich fünf Küken waren nur noch zwei übrig. "Sie hat nur noch zwei Babys. Sie hatte fünf, sie hat nur noch zwei Babys. Ich kann nicht mehr, ich heule doch bei sowas", so Samira bewegt.

Erst vor fünf Tagen hatte Samira im Podcast "Main Character Mode" auch über ihr neues Zuhause gesprochen. Nach der Trennung von Serkan Yavuz (33) war sie aus dem gemeinsamen Mietshaus in Dachau ausgezogen. Seitdem lebte sie mit ihren zwei Töchtern in einer Mietwohnung in München. Die neue Bleibe fühlte sich für sie wie ein Volltreffer an. "Als hätte sie auf mich gewartet", sagte Samira. Doch so sehr sie die Wohnung mochte: Lange wollte sie dort nicht bleiben. Der Grund war vor allem die Miete. "Ich zahle über 3.000 Euro Miete. [...] Es ist einfach sauteuer hier", erzählte sie. Das sei für sie "nicht von dieser Erde". Samira betonte, der Gedanke tue ihr weh, so viel Geld "quasi für nichts" auszugeben.

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Instagram / samirayasminleila Influencerin Samira Yavuz, Mai 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Mai 2026