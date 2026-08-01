Filip Pavlovic erzählt: So verlor er seine erste große Liebe

Filip Pavlovic (32) hat auf TikTok eine Geschichte aus seiner Jugend geteilt, die ihn bis heute beschäftigt. Der Realitystar erinnert sich an eine Sommerliebe aus Kroatien – ein Mädchen, das in einer Bäckerei arbeitete und ihn von klein auf faszinierte. Vier Jahre lang schwärmte er für sie, verbrachte jeden Urlaub in ihrer Nähe und kaufte täglich Backwaren, die ihm, wie er lachend zugibt, gar nicht schmeckten. Mit 18 Jahren wurden die beiden schließlich ein Paar – doch die Beziehung zerbrach bereits nach wenigen Tagen.

Der Grund dafür war ein Abend im Club, bei dem Filip mit seinen Freunden unterwegs war, während seine neue Freundin in einem anderen Club feierte. Eine attraktive Frau sprach ihn an und flirtete intensiv mit ihm. Als sie fragte, wie es sein könne, dass jemand wie er keine Freundin habe, gab er eine Antwort, die er bis heute bereut: "Ach, du weißt doch, wie das heutzutage ist. Es ist besser, Single zu bleiben." Was er zu dem Zeitpunkt nicht ahnte: Die Frau war die Schwester seiner Freundin. Er betont, er habe seine damalige Freundin zwar nicht körperlich betrogen, nennt sein Verhalten jedoch dennoch eine Art Verrat – "keine Sache, auf die ich stolz bin", wie er selbst auf TikTok sagt.

Den Anstoß, die Geschichte zu teilen, gab ein schlichter Spaziergang. Filip ging an einer Bäckerei vorbei und musste sofort an das Mädchen von damals denken. Seine einstige Sommerliebe hat ihr Leben längst weitergeführt: Sie ist heute verheiratet und hat zwei Kinder. Filip zieht aus der Erinnerung eine Lehre, die er mit seinen Followern teilen möchte: "Ich erzähle diese Geschichte, weil ich glaube, dass viele Menschen gerade diese Situation kennen. Einfach diese kleinen Situationen, wo man für seinen Egokick dumme Sachen riskiert." Er für seinen Teil hat für den Rest seines Lebens aus dieser Erfahrung gelernt.

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Imago Filip Pavlovic, 29. September 2025

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RTLZWEI Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

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Imago Filip Pavlovic, 2025.