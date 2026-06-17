Wegen Jimi? Neurodermitis von Yeliz Koc' Tochter ist weg

Yeliz Koc (32) hat auf Instagram eine überraschende Entwicklung geteilt: Die schwere Neurodermitis ihrer vierjährigen Tochter Snow Elanie Koc (4) ist offenbar verschwunden – und die Influencerin bringt das in Zusammenhang mit dem ausbleibenden Kontakt zu Snows Vater Jimi Blue Ochsenknecht (34). Zwei Jahre lang litt die Kleine unter den Symptomen der Hauterkrankung, die nach langer Zeit schließlich offiziell diagnostiziert wurde. In besonders schlimmen Phasen kratzte sich Snow nachts blutig – eine Situation, die Yeliz nach eigener Aussage seelisch stark belastet hat.

Viele Fans schrieben der Reality-Beauty, dass die Erkrankung stressbedingt sein könnte. Damit scheint Yeliz selbst übereinzustimmen. In ihrer Instagram-Story teilte sie mit, dass seit der Funkstille zu Jimi die Beschwerden der kleinen Snow verschwunden seien. "Es ist verrückt, Leute. Er ist weg und ihre Neurodermitis auch", schrieb sie. Wie lange der Kontaktabbruch bereits andauert, machte die Influencerin dabei deutlich: "Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar."

Das Verhältnis zwischen Yeliz und ihrem Ex Jimi gestaltet sich schon länger schwierig, hatte sich in den vergangenen Monaten allerdings etwas eingespielt. Noch vor wenigen Wochen hatte Yeliz auf Instagram auf die Frage eines Fans geantwortet, ob es aktuell Kontakt zu Jimi gebe – und dabei betont, dass dieses Hin und Her niemandem guttue. Die Doku-Reihe "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" wird trotz allem noch in diesem Jahr fortgesetzt. Ab Herbst 2026 zeigen Sky und WOW sechs neue Folgen, in denen das ehemalige Paar erneut persönliche Einblicke in das Familienleben mit seiner Tochter gibt. Dabei wird auch die gemeinsame Bewältigung früherer finanzieller Herausforderungen thematisiert. Snow Elanie wurde im Oktober 2021 geboren und ist das einzige Kind der beiden.

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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