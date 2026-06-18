Großes "The Bear"-Finale macht Jeremy Allen White emotional

Jeremy Allen White (35) wird beim Gedanken an das Ende von "The Bear" richtig emotional. Bei dem Event "The Bear Final Family Meal" in New York erzählte der Schauspieler jetzt dem Magazin People, wie hart für ihn der Abschied von der Kultserie war. Vor allem das Drehbuch zur allerletzten Folge habe ihn mitgenommen. "Es war hart. Ich meine, es war hart zu lesen. Es war hart zu drehen. Es ergibt alles Sinn", beschreibt Jeremy seine Reaktion auf das Finale. Die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie startet am 25. Juni bei Disney Plus und Hulu – mit an Bord sind unter anderem wieder Ayo Edebiri (30), Ebon Moss-Bachrach und Jon Bernthal (49).

Für Jeremy steht besonders die Reise seiner Figur Carmy im Mittelpunkt des Abschlusskapitels. Der Serienstar, der seit 2022 den hochbegabten, aber innerlich zerrissenen Koch spielt, erklärt People, dass das Ende sich für ihn wie eine Art "ultimative Kapitulation und Akzeptanz" anfühle. Carmy müsse endlich ehrlich zu sich selbst sein und einen Schritt zurücktreten. "Ich bin so stolz. Ich bin stolz darauf für Carmy", sagt Jeremy über die Entwicklung seines Charakters. Gleichzeitig hebt er hervor, wie sehr der Rest des Ensembles in der letzten Staffel im Fokus steht: Die anderen Figuren würden "aufstehen", seien fähig, talentiert und getrieben – für ihn sei die Geschichte "auf perfekte Weise" zu Ende erzählt.

Die finale Staffel setzt direkt nach einem Knall ein: Carmy hat – wie Disney beschreibt – die Gastronomie überraschend verlassen und das Restaurant an Sydney, Richie und Natalie "Sugar" übergeben. Ohne Geld, unter Verkaufsdruck und mitten in einem heftigen Sturm müssen die drei mit dem restlichen Team einen letzten Service meistern und hoffen dabei auf den lang ersehnten Michelin-Stern. Dass die enge Bindung zwischen den Figuren im Mittelpunkt steht, spiegelt auch die Dynamik des Casts wider. Jeremy schwärmte in früheren Interviews immer wieder von der intensiven Zusammenarbeit mit Kollegin Ayo, die nicht nur vor der Kamera als Sydney glänzt, sondern auch hinter den Kulissen Regie geführt hat. Auch mit Jon, der Carmys verstorbenen Bruder Mikey spielt, verbindet ihn eine besondere Arbeitsbeziehung – die gemeinsamen Szenenflashes und Rückblicke galten schon in den vergangenen Staffeln als emotionale Highlights der Serie.

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Getty Images Jeremy Allen White beim FX-Event "The Bear" Final Family Meal im Nine Orchard in New York City

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Getty Images Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri und Jeremy Allen White bei FXs "The Bear" Final Family Meal Event in New York City

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Getty Images Der Cast der Komödie "The Bear" bei der 75. Verleihung der Emmy Awards