Serienfinale offiziell: "The Bear" endet mit fünfter Staffel

Die Küche schließt ihre Türen: FX hat bestätigt, dass die Erfolgsserie "The Bear" mit Staffel fünf endet und damit im Juni ihr großes Serienfinale feiert. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, startet die letzte Staffel am 25. Juni – dann stehen alle acht neuen Episoden zum Streamen auf Hulu bereit, in Deutschland wie gewohnt über Disney+ streambar. Die Handlung setzt genau dort an, wo die vierte Staffel aufhört: Carmy, gespielt von Jeremy Allen White (35), hat dem Koch-Dasein den Rücken gekehrt und das Restaurant überraschend verlassen. Nun müssen Sydney, verkörpert von Ayo Edebiri (30), Richie und Natalie alias Abby Elliott die Küche alleine schmeißen.

Inhaltlich verspricht die finale Staffel pure Hochspannung: Der offiziellen Beschreibung zufolge stehen die neuen Partner Sydney, Richie und Natalie ohne Geld da, ihnen droht der Verkauf des Ladens, während draußen ein Unwetter tobt. Trotzdem wollen sie mit ihrem eingespielten Team noch einen letzten Service auf die Beine stellen – in der Hoffnung, sich endlich den heiß ersehnten Michelin-Stern zu erkochen. Parallel läuft noch die besondere Bonusfolge "Gary" nach, die FX überraschend vorab veröffentlicht hat und in der Ebon Moss-Bachrach und Jon Bernthal (49) als Richie und Mikey auf einem chaotischen Arbeitstrip in Gary, Indiana, zu sehen sind.

"The Bear" wurde von Christopher Storer erschaffen und feierte 2022 sein Debüt. Die Serie entwickelte sich schnell zum gefeierten Geheimtipp und räumte bei den Emmys zahlreiche Preise ab: Die erste Staffel gewann zehn Auszeichnungen, darunter als beste Comedyserie, die zweite sogar elf. Für Hauptdarsteller Jeremy Allen White bedeutete die Rolle des Carmy den endgültigen Durchbruch als Leinwandheld. Neben dem Stamm-Cast rund um Ayo, Lionel Boyce und Liza Colón-Zayas glänzte die Serie immer wieder mit prominenten Gastrollen – unter anderem Olivia Colman (52), Sarah Paulson (51) und Bob Odenkirk (63) tauchten im Laufe der Staffeln auf.

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Disney+ Jeremy Allen White in "The Bear"

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Getty Images Jeremy Allen White, 2025

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Getty Images Jon Bernthal, Schauspieler

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